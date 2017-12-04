Aziz Yıldırım’ın Erman Toroğlu ve Turgay Demir’e açtığı davada takipsizlik kararı çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bir spor programında kendisine "hakaret ve iftira" içerikli yorumlar yaptıkları iddiasıyla şikayet ettiği Erman Toroğlu ve Turgay Demir'e, takipsizlik kararı verildi.

Yalçın BEL – SÖZCÜ / Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 7 Mayıs 2017 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Takım Oyunu' adlı programda, yorumcuları Erman Toroğlu ve Turgay Demir'in, kendisi hakkında hakaret ve iftira içerikli yorumlar yaptıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Erman Toroğlu, müştekinin askerliği hizmetine, Van Persie adlı futbolcunun Fenerbahçe'ye transferine ve bir basketbol müsabakası esnasında rakip kulüp başkanına saldırmasına ilişkin konuları yorumladığını, bu hususlara ilişkin daha önce de medya aracılığıyla yazılı ve sözlü beyanatı olduğunu, ancak şikayet dilekçesinde belirtilen sözleri bir bütün halinde söylemediğini, tüm beyanlarının temelinde müştekinin eylemleri olduğunu, büyük bir kulübün başkanı hakkında bahse konu olaylara ilişkin yorum yapılmasının doğal olduğunu, kimseye hakaret etmediğini ve olayları tartışmaya açtığını belirterek suçlamayı kabul etmedi. Erman Toroğlu, Aziz Yıldırım`a hakaretten ifade verdi İlgili Haberi Oku

Spor yorumcusu Turgay Demir ise, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olan Aziz Yıldırım'ın, programda konu edilen eylemlerinin eleştiriye değer olduğunu, yorumlarının ifade özgürlüğü sınırları kapsamında vücut bulduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı, şüphelilerin sarf ettiği sözlerin, tanınmış bir kişi olan müştekinin önceki davranışlarına bağlı olarak kamuoyunun tartışmasına açmak üzere yaptıkları yorumların anayasayla teminat altına alınan ifade özgürlüğünün, yine anayasayla çizilen sınırları kapsamında vücut bulduğu, nesnel bir olguya dayanan şüpheli beyanlarının yukarıda belirtilen dengeyi içerdiği, ancak şüphelilerin eylemlerinin suç teşkil etmeyeceğinden ötürü kovuşturma konusu yapılamayacağı anlaşıldığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.