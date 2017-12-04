Aytemiz Alanyaspor – Kayserispor maçından sonra soyunma odası koridorunda olaylar çıktı

Spor Toto Süper Lig 14. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor karşılaşmasının ardından soyunma odası koridorlarında olay çıktığı öğrenildi. Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ve futbolcu Cristian Sapunaru'ya saldırı olduğu iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig 14. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor maçından sonra soyunma odası koridorlarında kavga yaşandığı öğrenildi.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın burnunun kanadığı ve tercümanının hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir konuyla ilgili açıklama yaparken “Maç bittikten sonra Alanyaspor’un kaleci antrenörü, antrenörümüze ve futbolcularımıza saldırdı. Soyunma odasında iki yaralı arkadaşımızın tedavisi ve tutanaklarıyla uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kayserisporlu futbolcu Cristian Sapunaru’nun da saldırıya uğradığı belirtildi.

MAÇ SONUCU: Aytemiz Alanyaspor 1-2 Kayserispor | Spor Toto Süper Lig 14. hafta Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Zorlu deplasmandan Umut Bulut'un 90+3'teki golüyle 2-1 galip ayrılan Kayserispor zirve takibini sürdürmeyi başardı. İlgili Haberi Oku