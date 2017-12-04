Aykut Kocaman’dan flaş Medipol Başakşehir açıklaması

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında puan ortalamasının düşeceğine inandığını söyleyerek, "Lige hızlı başlayan Galatasaray, şimdi yavaş yavaş geriliyor. Medipol Başakşehir ise puan ortalamasının üzerinde gidiyor" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin teknik direktörü Aykut Kocaman, pazar günü Süper Lig’de Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup ettikleri maçtan sonra basın mensupları ile sohbet toplantısı yaptı.

Ligde yaşanan mücadelelerde çok gelgitlerin olduğunu belirten Kocaman, “Lige hızlı başlayan Galatasaray, şimdi yavaş yavaş geriliyor. Medipol Başakşehir ise puan ortalamasının üzerinde gidiyor. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıktı. Galatasaray karşısında çok kuvvetli gözüktüler. Şu anda yukarıda 4 takım var. Aşağıdan yukarıyı zorlayan takımlar olacak. 6-7 tane takım çok yakın gidecek gibi gözüküyor, bu da puan ortalamasını düşürecektir. Bir takım aradan acayip şekilde sıyrılıp sprint atmazsa gözüken bu. Şu an için bir hesap yapabilmek zor” ifadelerini kullandı.

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Şampiyonluk mücadelesinde kendilerini zorlayacak takımlardan birini söylemesinin şu an için zor olduğunu da ifade eden Kocaman, “Bir takımı ön plana çıkarmamak lazım. Galatasaray’ın yeri gözüküyor. Beşiktaş’ın oynadığı oyun gözüküyor. Medipol Başakşehir var. Bursaspor geliyor. Trabzonspor, Rıza hocayla başka bir hüviyet kazandı. Daha agresif bir takım olma yolundalar. ‘Bizi zorlayacak takım şudur’ diyecek durumunda değilim. Şu an biz oyun olarak iyiye gidiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz cumartesi oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili “Derbiyi nasıl buldunuz?” sorusuna “Çok zor bir soru.” cevabını veren Kocaman, önümüzdeki cuma oynanacak Bursaspor maçının kadrosu ile ilgiliyse, “Kadroyu bozmayacağım, demek yanlış olur. Mümkün olduğunca adil olmaya çalışacağım. Benim işim bu. Oyunculara adalet sağlamazsanız, bir yerden sonra ‘Niye?’ sorusunu sormaya başlarlar. Mümkün olduğu kadar adil olmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Şu anda Süper Lig´de en golcü takım olduklarının hatırlatılması ve “Aykut Kocaman´ın takımları defansiftir” eleştirilerinin sorulması üzerine Aykut Kocaman şöyle konuştu:

“Algı var. Buna cevap veremem. Bu algıyı kırmak zor” diyerek sözlerini tamamladı.

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