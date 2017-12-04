Angel Correa: ‘Babamın ve kardeşlerimin ölümü…’

Atletico Madrid'in 22 yaşındaki oyuncusu Angel Correa, babasını ve iki kardeşinin ölümünden sonra yaşadıklarını anlattı. Geçirdiği kalp ameliyatı hakkında itiraflarda bulundu.

San Lorenzo’dan 2014 yılında Atletico Madrid’e transfer olan Arjantinli futbolcu Angel Correra, yaşamı hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

“ÇEKTİĞİM ACILARI SAHADA UNUTABİLDİM”

Futbolun hayatındaki önemini anlatan Correa, “10 yaşımdayken babamı kaybettikten sonra her şey kötüye gitti. Daha sonra iki kardeşimi kaybettim ve futbol sayesinde bunlarla mücadele edebildim. Çektiğim acılar sadece sahada unuttum.” ifadelerini kullandı.

Ailesine maddi anlamda destek olduğunu belirten 22 yaşındaki Arjantinli, “İlk kazandığım paranın tamamını anneme verdim. Vaftiz babam, antrenmanlarımı ihtmal etmememi söyledi ve bunun için materyaller almam konusunda beni uyardı. Bunun için hep ona minnettar olacağım” şeklinde konuştu.

“DOKTORLAR YALAN SÖYLEDİ”

San Lorenzo’da forma giydiği dönemde kalbinde tümör tespit edilen ve ameliyat olmak zorunda kalan Correa, “Arjantin’de sağlık kontrolünde doktorlar kalbimde ilginç bir şey fark etti. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. San Lorenzo ile Copa Libertadores’te yarı finaldeydik ve ameliyat olup maçları kaçırmak istemiyordum. Sonrasında ameliyat olmaya ikna ettiler. Doktorlar, her şeyin iyi olacağını ve herhangi risk olmayacağını söyledi. Bana yalan söylemişler. Ameliyat kötü geçme ihtimali varmış ve bir daha futbol oynayamama riski bulunuyormuş. Ancak ameliyatım iyi geçti” dedi.

Atletico Madrid ile 2019’a dek sözleşmesi bulunan Ange Correa, bu sezon 19 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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