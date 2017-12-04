Altınordu’da operasyon kapıda!

TFF 1'inci Lig'de son 7 maçında 3 puanı bir arada göremeyen Altınordu'da operasyon kapıda. Devre arasında 3-4 takviye yapmayı planladıklarını açıklayan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun kadrodan elenecek oyuncuları da belirlemek üzere olduğu öğrenildi.

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