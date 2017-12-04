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Altınordu’da operasyon kapıda!

TFF 1'inci Lig'de son 7 maçında 3 puanı bir arada göremeyen Altınordu'da operasyon kapıda. Devre arasında 3-4 takviye yapmayı planladıklarını açıklayan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun kadrodan elenecek oyuncuları da belirlemek üzere olduğu öğrenildi.
13:254 Aralık 2017
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Altınordu’da operasyon kapıda!

İlk yarının son 3 haftasında Manisaspor (D), Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile (D) karşılaşacak kırmızı-lacivertlilerde futbolcuların sergileyeceği performans takımdaki kaderlerini belirleyecek. Yönetim beklentileri karşılayamayan isimlere teşekkür edip yolları ayıracak.

Oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 4 berabirlik, 6 yenilgi alarak 16 puan toplayan 11’inci sıradaki Altınordu, Play-Off hattının 4 puan gerisinde, düşme hattının ise 5 puan üzerinde yer alıyor. Son 3 deplasmanda sınavında İstanbulspor, Denizlispor ve Ümraniyespor’a 2-0’lık skorlarla mağlup olan Şeytan, kötü gidişe pazar günü Manisa’da dur demeye çalışacak. İzmir temsilcisinde ön libero Oğulcan’ın cezası sona ererken, bu kez orta saha oyuncusu Serkan cezalı duruma düştü. Altınordu’da sağ bek Kerim Alıcı, sol bek Ali Mert ve kaleci Ali Emre’nin tedavileri sürüyor.

04 Aralık 2017 Süper Lig`in bir dönem korkulan ekipleri batma tehlikesi yaşıyor Avrupa'nın önemli ligleriyle baş edebilme adına önemli adımların atıldığı Türk futbolunda geçmişi başarılarla dolu olan ancak şu an alt liglerde mücadele eden birçok takım mali yönden büyük sıkıntılarla boğuşuyor. Tarihinde Süper Lig kariyerleri bulunan Karşıyaka, Bucaspor, Kayseri Erciyesspor, Eskişehirspor, Balıkesirspor, Gaziantepspor, Mersin İdman Yurdu ve Manisaspor ile 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve FIFA tarafından puan silme cezaları aldı. İlgili Haberi Oku

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