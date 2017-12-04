2 gol attı tek kolla takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe'nin Sakaryaspor'da kiralık olarak oynayan genç futbolcusu Beykan Şimşek, Niğde deplasmanında çıkan omuzuyla mücadele etti.

Spor Toto 2.Lig’de dün oynanan Sakaryaspor-Niğde Belediye maçında çok ilginç bir an yaşandı…

Fenerbahçe’nin sezon başında Sakaryaspor’a kiraladığı Beykan Şimşek karşılaşmanın son 15 dakikasında kolu vücuduna sargılı şekilde mücadele etti.

Sakaryaspor’un 5-1 kazandığı maçta 38 ve 55’inci dakikalarda 2 gol atan Beykan’ın rakibiyle yaşadığı ikili mücadele sonrası omuzu çıktı.

Oyuncu değişikliği hakkını bitiren Sakaryaspor’da genç futbolcu Beykan maçın son 10 dakikasına omuzu sarılı şekilde devam etmek zorunda kaldı.

Gösterdiği özveri ile taraftarlarının övgüsünü alan Beykan’ın bu görüntüsü akıllara 2000 yılı UEFA finalinde Arsenal’a karşı sargılı omuzuyla mücadele eden Galatasaray’ın kaptanı Bülent Korkmaz’ı getirdi.