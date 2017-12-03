Kim ne derse desin Türkiye'nin şimdiye kadar yetiştirdiği en büyük futbol insanı olan Fatih Terim, A Milli Takım'daki ikinci dönemine 20 Ağustos 2013 tarihinde attığı imza ile başlamıştı.

İmza töreninde konuşan Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, Terim'in ‘para talep etmediğini' belirtmiş ve aynen şunları söylemişti: “Ama biz yönetim kurulu olarak ilk toplantıda bunu konuşacağız. Her görevin bir karşılığının olması gerektiğine inanıyoruz. Hocamız inatla yine de ‘hayır' diyor. Biz bir şekilde bu konuyu çözmek istiyoruz.

Ben hocamıza başarılar diliyorum. Türk futbolu adına hayırlı olsun. Tekrar hocamıza ve Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum.” Yani şu sıralar tartıştığımız ‘bol sıfırlı' mukavele taa o zaman Terim'e rağmen ‘5 artı 2 yıl' olarak hazırlanmıştı. Sonra ne oldu? 4 yılın sonunda Terim'le yollar ayrıldı ve mukaveledeki 3.5 milyon Euro'luk ‘tazminat miktarı' tartışılmaya başlandı. Yukarıdaki 2013 tarihli açıklama olmasa bile anlaşma anlaşmadır ve imza atanların buna uyması gerekir. Rakam önemli değil. Terim'in hukuki olarak da hakkı olan bu parayı ne yapacağı da kimseyi ilgilendirmez… İlla bir ‘sorumlu' aranıyorsa da o mukaveleyi zamanında ‘3.5 milyon Euro özgüvenle' hazırlayanlara bakılmalı. Lafın kısası; Beşiktaş'ın kupa maçında 9 gol atıp rakip takımın kalecisini ağlattığı maçtan sonra Şenol Güneş'in ‘taraftar yokluğundan şikâyet ettiği' açıklamasında vurguladığı gibi gerçekten tuhaf bir ülkeyiz…