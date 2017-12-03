Trabzonspor, Antalyaspor karşısında seriyi sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, rakibini yenerek puan serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Spor Toto Süper Lig´de son 4 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, 14´üncü hafta mücadelesinde yarın sahasında konuk edeceği Antalyaspor´u da mağlup ederek puan serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan ve bununla da üst sıralara doğru yükselişe geçen bordo mavililer, Süper Lig´in 14´üncü haftasında yarın sahasında ağırlayacağı Antalyaspor karşısından da galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Saat 20.00´de Şenol Güneş Kompleksi´nde oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

11´DE 2 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Bordo mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbay´ın ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor maçından farklı olarak ilk 11´de değişiklikler yapacağı kaydedildi. Deneyimli teknik adamın sakatlığı bulunan Uğur´un yerine savunmada Hubocan´a, hücum hattında ise Castillo´nun yerine kart cezasını tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası´nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da forma giyen Olcay´a görev vermesi bekleniyor.

ANTALYASPOR İLE 43´ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 43´üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 42 maçta Trabzonspor´un 25, Antalyaspor’un 8 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 74 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.

SARI ALARM

Trabzonspor´da Antalyaspor maçı öncesi sakatlığı bulunan Uğur´un yanı sıra, Yusuf, Olcay, Kucka, Bero ve Burak sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular yarınki karşılaşmada forma giyip sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Süper Lig´in 15´inci haftasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.