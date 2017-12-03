TFF 1. Lig | Balıkesirspor Baltok 0-0 Akın Çorap Giresunspor

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Balıkesirspor Baltok, Akın Çorap Giresunspor'u konuk etti. İki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

TFF 1. Lig’de geçen hafta Denizlispor deplasmanından 3 puanla dönen Balıkesirspor Baltok evinde Akın Çorap Giresunspor’la 0-0 berabere kaldı. İki takımın da galibiyet için elinden geleni yaptığı, keyifli bir mücadeleye sahne olan maçta gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla ev sahibi ekip 19 puana yükselip 8’inci sırayı gerilerken, puanını 24 çıkaran konuk takım 4’üncü basamakta yer buldu.

10’uncu dakikada ev sahibi ekipten Sedat’ın pasında sol çaprazdan kaleyi yoklayan Aissati’nin sert şutunda kaleci Anıl topu yumruklarıyla uzaklaştırdı. 14’üncü dakikada Balıkesirspor atağında Bülent’in soldan ortasında Abdulkadir kafayı vurdu, top yandan auta çıktı. 22’nci dakikada Giresunspor’dan Canberk’in sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

43’üncü dakikada Abdulkadir’in pasında Sedat bekletmeden vurdu, top Giresun defansından döndü. 48’inci dakikada Otoo’nun harika pasında Abdulkadir, altı pasta vurmakta gecikince, kaleci Anıl topu bloke etti. 55’inci dakikada Sedat’ın sağ çaprazdan sert şutunda top kaleyi bulmadı.

57’nci dakikada kaleci Anıl’la karşı karşıya kalan Abdulkadir’in şutunda günün başarılı ismi Anıl gole izin vermedi. Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince karşılaşma 0-0 sona erdi. Mücadelenin kalan bölümünde de gol sesi çıkmadı. MAÇ SONUCU: Boluspor 1-0 Adanaspor | TFF 1. Lig 14. hafta TFF 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Adanaspor'u ağırlayan Boluspor, son dakikada bulduğu penaltı golüyle 1-0 galip geldi. İlgili Haberi Oku STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Mehmet Emin Tuğral

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic – Uğur, Oğuz, Glumac, Bülent, Cumali, Nizamettin (Dk. 59 Foxi), Oto’o (Dk. 90 Muhammet Ali), Aissati, Sedat (Dk. 73 Mehmet), Abdulkadir

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl – Caner, Aykut, Çağlar, Canberk, Dimitriadis, Dodo (Dk. 86 Mert), Mehmet (Dk. 68 Dale), Fatih (Dk. 75 Mertcan) Dialiba, Jones

SARI KARTLAR: Aissati (Balıkesirspor) – Dialiba, Onur (Giresunspor)