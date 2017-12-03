TFF 1. Lig | Adana Demirspor 2-2 Elazığspor
TFF 1’inci Lig’in 14’üncü haftasında Adana Demirspor, kendi sahasında Elazığspor’la 2-2 berabere kaldı.
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Oktay Önge, Deniz Caner Özaral
ADANA DEMİRSPOR: İsmail, Tolgahan, Yiğitcan (Dk.22 Batuhan), Lalawele (Loemba), Lingane, Tambe, Abdulkadir, Erhan, Savaş, Mendy (Dk. 46 Atabey), Sezer
ELAZIĞSPOR: Soner, Bjarnason (Dk 90+1 Murat), Kadir, Onur, Fatih Serkan, Erman, Tatos, Ahmet, Emre, Sezgin, Da Silva (Dk. 90 Berk)
GOLLER: Dk.58 Tambe, Dk. 86 Atabey (Adana Demirspor), Dk.24 Tatos, Dk. 32 Ahmet (Elazığspor)
SARI KARTLAR: Sezer Özmen,Atabey Çiçek, Lingane (Adana Demirspor),Soner Şahin, Ahmet Aras, Erman Bulucu, Emre Öztürk, Da Silva (Elazığspor)
KIRMIZI KART: Dk. 80 Ahmet Aras (Elazığspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 24′ Elazığspor’un geliştirdiği atakta Andreas Tatos, Emre Öztürk’ün ceza sahasına açtığı ortaya ayak koyarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
GOL! 32′ Elazığspor’un geliştirdiği atakta Ahmet Aras defansı çalımlayarak ceza sahasına girdi ve vurduğu plaseyle topu ağlara gönderdi. 0-2
55′ Adana Demirspor’da Atabey’in ortasında Tambe kaleye yakın pozisyonda gelişine vurdu ve top kalecide kaldı.
GOL! 58′ Adana Demirspor’da Savaş’ın ceza sahasına açtığı ortada Tambe kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-2
61′ Adana Demirspor’da Tambe ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
76′ Adana Demirspor’da Savaş kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu plasede top direğin yanından auta çıktı.
GOL! 86′ Adana Demirspor’da gelişen atakta Elazığspor defansından dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Atabey meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2