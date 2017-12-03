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TFF 1. Lig | Adana Demirspor 2-2 Elazığspor

Sahasında Elazığspor ile karşılaşan Adana Demirspor, 2-0 geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu golle bir puanı kurtardı. Ahmet Aras'ın 80. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle konuk ekip maçı 10 kişi tamamladı.
19:163 Aralık 2017
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TFF 1. Lig | Adana Demirspor 2-2 Elazığspor

TFF 1’inci Lig’in 14’üncü haftasında Adana Demirspor, kendi sahasında Elazığspor’la 2-2 berabere kaldı.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Oktay Önge, Deniz Caner Özaral

ADANA DEMİRSPOR: İsmail, Tolgahan, Yiğitcan (Dk.22 Batuhan), Lalawele (Loemba), Lingane, Tambe, Abdulkadir, Erhan, Savaş, Mendy (Dk. 46 Atabey), Sezer

ELAZIĞSPOR: Soner, Bjarnason (Dk 90+1 Murat), Kadir, Onur, Fatih Serkan, Erman, Tatos, Ahmet, Emre, Sezgin, Da Silva (Dk. 90 Berk)

GOLLER: Dk.58 Tambe, Dk. 86 Atabey (Adana Demirspor), Dk.24 Tatos, Dk. 32 Ahmet (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Sezer Özmen,Atabey Çiçek, Lingane (Adana Demirspor),Soner Şahin, Ahmet Aras, Erman Bulucu, Emre Öztürk, Da Silva (Elazığspor)

KIRMIZI KART: Dk. 80 Ahmet Aras (Elazığspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 24′ Elazığspor’un geliştirdiği atakta Andreas Tatos, Emre Öztürk’ün ceza sahasına açtığı ortaya ayak koyarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

GOL! 32′ Elazığspor’un geliştirdiği atakta Ahmet Aras defansı çalımlayarak ceza sahasına girdi ve vurduğu plaseyle topu ağlara gönderdi. 0-2

55′ Adana Demirspor’da Atabey’in ortasında Tambe kaleye yakın pozisyonda gelişine vurdu ve top kalecide kaldı.

GOL! 58′ Adana Demirspor’da Savaş’ın ceza sahasına açtığı ortada Tambe kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-2 

61′ Adana Demirspor’da Tambe ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

76′ Adana Demirspor’da Savaş kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu plasede top direğin yanından auta çıktı.

GOL! 86′ Adana Demirspor’da gelişen atakta Elazığspor defansından dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Atabey meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

Etiketler
adana demirspor Elazığspor
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