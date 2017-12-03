Trabzonspor Basket – Fenerbahçe Doğuş maçında olaylar çıktı

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Trabzonspor ve Fenerbahçe Doğuş arasında oynanan maçta olaylar çıktı. İki takım oyuncuları arasında yaşanan gerilim tribünlere de yansıyınca hakemler soyunma odasına girdi. Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girmeye çalışırken Fenerbahçe Doğuş'lu oyuncular da soyunma odasının yolunu tuttu. Taraftarların salondan çıkartılmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

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