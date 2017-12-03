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Trabzonspor Basket – Fenerbahçe Doğuş maçında olaylar çıktı

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Trabzonspor ve Fenerbahçe Doğuş arasında oynanan maçta olaylar çıktı. İki takım oyuncuları arasında yaşanan gerilim tribünlere de yansıyınca hakemler soyunma odasına girdi. Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girmeye çalışırken Fenerbahçe Doğuş'lu oyuncular da soyunma odasının yolunu tuttu. Taraftarların salondan çıkartılmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.
16:073 Aralık 2017
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Trabzonspor Basket – Fenerbahçe Doğuş maçında olaylar çıktı

Trabzonspor Basket-Fenerbahçe  Doğuş maçı, çıkan olaylar nedeniyle bir süre durdu. Trabzonsporlu bazı taraftarlar sahaya atlamak isterken Fenerbahçe Doğuş oyuncuları soyunma odasına kaçmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe ve Trabzonsporlu oyuncular arasında saha içinde yaşanan gerilimin ardından tribündeki tansiyon da yükseldi. Yaşanan olaylar sonrası gelen anonslar ile birlikte mücadeleye ara verildi.

Karşılaşmanın 2. periyodunun sona ermesine 4.25 kala maçın hakemleri soyunma odasına giderken Trabzonsporlu taraftarlar hakemlere engel olmaya çalıştı.  Bordo-mavili taraftarlar Fenerbahçeli basketbolculara tepki gösterdi.

Parkeye girmeye çalışan taraftarları güvenlik güçleri engellerken, hakem salonun boşaltılmasını anons etti. Mücadele taraftarların salonun dışarı çıkarılmasının ardından kaldığı yerden etti..

Öte yandan maç öncesinde Trabzonspor taraftarının “Şikecisiniz, hırsızsınız, ahlaksızsınız” pankartı da Fenerbahçe taraftarının tepkisine neden oldu.

Pankart kısa süre sonra asıldığı yerden kaldırılırken TBF’nin bu pankart nedeniyle Trabzonspor’u disiplin kuruluna sevk etmesi bekleniyor.

Etiketler
Fenerbahçe trabzonspor
Son güncelleme: 16:57 | 03.12.2017
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