Trabzonspor Basket – Fenerbahçe Doğuş maçında olaylar çıktı
Trabzonspor Basket-Fenerbahçe Doğuş maçı, çıkan olaylar nedeniyle bir süre durdu. Trabzonsporlu bazı taraftarlar sahaya atlamak isterken Fenerbahçe Doğuş oyuncuları soyunma odasına kaçmak zorunda kaldı.
Fenerbahçe ve Trabzonsporlu oyuncular arasında saha içinde yaşanan gerilimin ardından tribündeki tansiyon da yükseldi. Yaşanan olaylar sonrası gelen anonslar ile birlikte mücadeleye ara verildi.
Karşılaşmanın 2. periyodunun sona ermesine 4.25 kala maçın hakemleri soyunma odasına giderken Trabzonsporlu taraftarlar hakemlere engel olmaya çalıştı. Bordo-mavili taraftarlar Fenerbahçeli basketbolculara tepki gösterdi.
Parkeye girmeye çalışan taraftarları güvenlik güçleri engellerken, hakem salonun boşaltılmasını anons etti. Mücadele taraftarların salonun dışarı çıkarılmasının ardından kaldığı yerden etti..
Öte yandan maç öncesinde Trabzonspor taraftarının “Şikecisiniz, hırsızsınız, ahlaksızsınız” pankartı da Fenerbahçe taraftarının tepkisine neden oldu.
Pankart kısa süre sonra asıldığı yerden kaldırılırken TBF’nin bu pankart nedeniyle Trabzonspor’u disiplin kuruluna sevk etmesi bekleniyor.