Rıdvan Dilmen’den Beşiktaş-Galatasaray maçı değerlendirmesi: ‘Böyle ezici bir performans görmemiştik’

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 3-0'lık Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrasında önemli açıklamalar yaptı.

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, ‘%100 Futbol’ programında Beşiktaş – Galatasaray derbisini değerlendirdi.

İşte Dilmen’in müthiş derbi sonrası yaptığı açıklamalar;

“Türkiye’de kimse Beşiktaş’ın Porto maçında 45-60. dakikaları arasında gösterdiği performans gibi bir performans görmemişti. Derbilerde de böyle bir oyun görmemiştik. Ben futbolculuk yıllarım dahil olmak üzere bir sürü maçlar gördüm. Derbilerde 5-0 gördüm, 5-1 gördüm, 6-0 gördüm ama bu başka. Böyle ezici bir performans görmemiştik. İlk yarıda çok iyi değillerdi.”

“Şenol hoca müthiş hazırlanmış. Beşiktaş, hepimizin önünü ilikleyeceği şekilde bir oyun oynadı. Benim için çok net favorimdi Beşiktaş. 14 pozisyonun 3’ü gol oldu. Ancak ikinci yarıda saygı duyacağımız, önümüzü ilikleyeceğimiz bir futbol oynadılar. Gökhan Gönül kaçırdı, Medel girdi kaçırdı… Galatasaray üzerinden konusursak Beşiktaş’a haksızlık olur.”

“GALATASARAY GİBİ BÜYÜK BİR KULÜP…”

“Başakşehir maçından daha fazla pozisyon verdi Galatasaray. Oğuzhan’ı Şenol hoca oynatmıyor diye eleştiriyorduk ama bazı oyuncuları böyle eğitmek gerekiyormuş. Galatasaray yine büyük bir maçta sınıfta kaldı. Babel iyi oynadı ama kendi kalitesinin altındaydı bana göre. Galatasaray gibi büyük bir kulüp maç kaybedebilir. Farklı da kaybedebilir ama böyle olmaz. İlk yarıda çalınmayan penaltıyı da unutturdu Beşiktaş. Maç 0-0 bitse Fırat Aydınus konuşuluyordu şu an.”

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“GALATASARAY’IN 3-0 İLE KURTULMASI TUDOR’UN BÜYÜK BALIDIR”

“Beşiktaş’ın performansı, Fırat Aydınus’un ilk yarıda vermediği penaltıyı kurtardı. 2. yarıda anladı zaten hatasını, 2. yarıda takdir haklarını Beşiktaş’tan yana kullandı. Fiziksel olarak da taktiksel olarak da Galatasaray’ın hazırlanmadığını gördük. Bugün Galatasaray’ın 3-0 ile kurtulması, Tudor’un büyük balıdır. Galatasaray tarihi bir hezimete uğrayabilirdi. Görünen köy kılavuz istemez. Galatasaray iyi bir teknik direktör takımı değil.”

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“O POZİSYON KİLİDİ AÇTI”

“Bugün çok acayip bir skor da olabilirdi. Galatasaray taraftarına yazık değil mi, günah değil mi? Bir hezimet olabilirdi bugün. Acayip bir skor çıkmış olsaydı önemli bir şekilde travma olurdu. O topu Muslera gibi bir kaleci sektirmemeli. O pozisyon zaten kilidi açtı zaten. Ordan sonra koptu Galatasaray. Tartışmalı pozisyonları konuşmaya gerek yok. Zaten tek taraflı bir oyun vardı ve sonunda hak eden kazandı.”

“TUDOR ELBETTE TARTIŞILACAKTIR”

“Galatasaray ilk yarıdaki kalan 3 maçını kazanıp devre arasına 1. veya 2. girer. Başakşehir de yarın muhtemelen liderliği eline alacaktır. Tudor elbette ki tartışılacaktır. Tudor’un nesi doğru ki bunu eleştireyim sadece. Taktik ve bireysel olarak iyi hazırlayamamış takımı. Maçtan önce Talisca’yı oynatır diyordum Şenol Güneş ama oynatmadı. Medel Şili milli takımında oynamış, bana ne bende Tolgay var dedi. Galatasaray camiası bu maçın skoruna değil, takımın kabullenmesine üzülmüştür.”

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