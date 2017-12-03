Milan’da gözden çıkartılan Hakan Çalhanoğlu için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası!

İtalyan basınındaki iddiaya göre sezon başında 22 milyon Euro’ya transfer edilen Hakan Çalhanoğlu için iki ezeli rakipten teklif var.

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ SKOR / Transfer rekabeti erken başladı, Fenerbahçe ile Galatasaray, aynı hedefe kilitlendi. İtalyan spor medyasının saygın gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre Milan, yıldız 10 numarası Hakan Çalhanoğlu için iki Türk devinden teklif aldı.

Gazetenin manşetini süsleyen haberde, İtalyan ekibinin sezon başında 22 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki yıldızı, düşük performansı nedeniyle gözden çıkardığı belirtildi. 24 milyon Euro fiyat biçilen Hakan için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kiralama teklifleri yaptığı belirtiliyor.

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Milan’da yaşanan hoca değişimi sonrası göreve getirilen Gennaro Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu, bugünkü Benevento deplasmanı kadrosuna almadı. İtalyanlar, Gattuso'nun, sakatlığı olmamasına rağmen fiziksel durumunu beğenmediği gerekçesiyle Hakan'ı oynatmadığını, milli oyuncunun da bunu öğrenince tepkiyle Milanello tesislerini terk ettiğini öne sürdü.

Lig ve Avrupa'da toplam 19 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2 gol-6 asiste imza atmasına rağmen istikrar sorunları yaşadığı gerekçesiyle sıkça eleştiriliyor.

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