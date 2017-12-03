Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan Diego Maradona’ya sert sözler

İtalya Serie A takımlarından Inter'de forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, kendisini Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'yi taciz etmekle suçlayan Diego Maradona'ya sert bir yanıt verdi.

İtalya ekiplerinden Inter’in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara, soyal medya hesabından Diego Maradona hakkında ilginç ifadeler kullandı.

Arjantin’in efsanesi Maradona, Icardi’nin eşi Wanda’nın, Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Sampaoli’yi sık sık aradığı ve Icardi’yi milli takıma almasını istediğini iddia etti.

Wanda Nara ise Maradona’nın bu iddiasına sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi. Nara yaptığı paylaşımda, “Bazılarına anti-doping testi yapmak gerekiyor. Zihinleri bulanık durumda. Dertleri her şeyi mahvetmeye çalışmak. Bize karşı takıntısı var” dedi.

Inter ile 2021 yılına dek sözleşmesi olan 24 yaşındaki Icardi, bu sezon 14 maçta 15 gol attı ve 1 asist yaptı.

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