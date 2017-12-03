Manchester United, Arsenal’ı 3-1 yendi geceye David de Gea damga vurdu

Premier League'de gecenin maçında Manchester United deplasmanda Arsenal'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya yaptığı 14 kurtarışla Premier League rekoruna ortak olan United'ın başarılı kalecisi David de Gea damga vurdu.

İngiltere Premier League’de 15. hafta karşılaşmasında Arsenal, Manchester United’ı konuk etti. Manchester United, Arsenal’ı 3-1 mağlup etti ve puanını 35’e yükselterek 40 puanla lider Manchester City’yi takibini sürdürdü. 74’te Paul Pogba’nın kırmızı kart gördüğü karşılaşmaya Kırmızı Şeytanlar’ın kalecisi David de Gea damga vurdu.

Yaptığı 14 kurtarışla Tim Krul ve Vito Mannone’nin Premier League rekoruna ortak olurken Arsenal’ın %75 topla oynama oranı yakaladığı, 15’i isabetli olmak üzere 33 şut çektiği maçtan eli boş dönmesinde en büyük pay sahibi oldu. Manchester United’ın gollerini Antonio Valencia (4) ve Jesse Lingard (11 ve 63) atarken 28 puanla 5. sırada kalan Arsenal’ın tek golü 49’da Alexandre Lacazette’ten geldi. Jose Mourinho eleştiriliyor ama... Manchester United ile Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Jose Mourinho, defansif futbol oynattığı için eleştiriliyor ancak Premier Lig'de en çok gol atan ikinci takım olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İlgili Haberi Oku

Premier League’de günün sonuçları:

Arsenal – Manchester United: 1-3

Brighton and Hove Albion – Liverpool: 1-5

Chelsea – Newcastle United: 3-1

Everton – Huddersfield Town: 2-0

Leicester City – Burnley 1-0

Stoke City – Swansea City 2-1

Watford – Tottenham Hotspur: 1-1

West Bromwich Albion – Crystal Palace: 0-0