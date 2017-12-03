MAÇ SONUCU: Gaziantepspor 1-1 İstanbulspor | TFF 1. Lig 14. hafta

TFF 1. Lig 14. haftasında Gaziantepspor'a konuk olan İstanbulspor, birçok net fırsattan yararlanamadığı maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

TFF 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Gaziantepspor’a konuk olan İstanbulspor, zayıf rakibi karşısında sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Ligdeki son 4 maçını kaybeden ve son sırada yer alan Gaziantepspor karşısında 9. dakikada Aldin Cajic’in golüyle 1-0 öne geçen İstanbulspor, 43’te Müslüm Talşik’in golüne engel olamayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda sayısız gol fırsatı yakalayan İstanbulspor, iki kez direğe takılırken Gaziantepspor kalecisi Selçuk Özcan’ı da geçmeyi başaramadı.

İkinci 45 dakikada gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. İstanbulspor puanını 19 yaparken Gaziantepspor 3 puana ulaştı.

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