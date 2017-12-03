MAÇ SONUCU: Boluspor 1-0 Adanaspor | TFF 1. Lig 14. hafta

TFF 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Adanaspor'u ağırlayan Boluspor, son dakikada bulduğu penaltı golüyle 1-0 galip geldi.

TFF 1. Lig 14. hafta mücadelesinde Adanaspor ile karşılaşan Boluspor, taraftarı önünde son dakikada bulduğu golle 1-0 galip gelmeyi başardı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 43. dakikasında Renato Arapi’nin gördüğü kırmızı kartla Boluspor kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.

İkinci yarıda iki ekip de yakaladıkları gol pozisyonlarını gole çeviremezken son dakikada penaltı kazanan ev sahibi ekip, İshak Çakmak’ın golüyle 1-0 üstünlüğü sağladı ve maçı bu skorla kazandı.

Adanaspor bu sonucun ardından 21 puanda kalırken Boluspor puanını 20 yaptı. Boluspor gelecek hafta deplasmanda İstanbulspor’a konuk olurken Adanaspor evinde Elazığspor’u ağırlayacak.

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