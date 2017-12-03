MAÇ SONUCU: Benevento 2-2 Milan | İtalya Serie A 15. hafta

İtalya Serie A 15. hafta karşılaşmasında Benevento'ya konuk olan Milan, 90+5'te rakip takımın kalecisinin kafa golüne engel olamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Lig sonucusu Benevento bu sonuçla ilk puanını almış oldu. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maç öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A 15. haftasında Benvento’ya konuk olan Milan, yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso yönetiminde çıktığı ilk maçtan şok bir sonuçla ayrıldı. Lig sonuncusu Benevento’nun kalecisinin 90+5’te attığı kafa golüne engel olamayan Milan 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın 38. dakikasında Giacorno Bonaventura attığı golle Milan’ı ilk yarıda 1-0 öne geçiren isim oldu. Ancak maçın 50. dakikasında George Puscas durumu 1-1’e getiren isim oldu.

Bu golden 7 dakika sonra Nikola Kalinic durumu Milan adına 2-1 yapan isim olurken 75. dakikada Alessio Romagnoli’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle Milan 10 kişi kaldı.

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Son dakikalarda baskısını artıran ev sahibi ekip Benevento, 90+5’te kazandığı bir duran topta ileriye çıkan kalecisi Alberto Brignoli’nin kafa golüyle duruma 2-2’lik eşitliği getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Ligde bu maça kadar puan almayı başaramayan Benevento, Milan’da teknik direktörlük koltuğuna getirilen Gattuso’nun ilk maçında ilk puanını da almış oldu.

Milan’ın yeni teknik direktörü Gattuso, maç öncesinde Hakan Çalhanoğlu’nu kadroya almamış ve yönetimden milli futbolcunun satış listesine konmasını istediği iddia edilmişti.

İşte Milan’ın son saniyede yediği gol;