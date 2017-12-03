Gençlerbirliği yönetiminden taraftara uyarı, Ümit Özat’a destek

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu bir açıklama yayınladı. Taraftara uyarıda bulunan kulüp, "Demir Grup Sivasspor karşısında aldığımız güzel galibiyet bizi sevindirse de tribünlerden duyduklarımız bizi şaşırtmış ve üzmüştür. Teknik Direktörümüz Ümit Özat’a karşı hakarete, hatta iftiraya varan yakıştırmaları tasvip etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, bugünkü Demir Grup Sivasspor maçında, Teknik Direktör Ümit Özat için tribünden ifade edilen sözlerin Gençlerbirliği'ne yakışmadığını açıkladı.

Kulubün internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, “Gençlerbirliği taraftarı Türk spor kamuoyunda her zaman centilmenliği ile öne çıkmış, her zaman bu sıfatla anılmış bir topluluktur. Ancak bugün Demir Grup Sivasspor karşısında aldığımız güzel galibiyet bizi sevindirse de tribünlerden duyduklarımız bizi şaşırtmış ve üzmüştür. Teknik Direktörümüz Ümit Özat'a karşı hakarete, hatta iftiraya varan yakıştırmaları tasvip etmemiz mümkün değildir. Eleştiri olabilir ancak hakaret ve iftiralar ne camiamıza ne de centilmen Gençlerbirliği taraftarına özellikle desteğine ihtiyacımız olduğu böyle bir günde yakışmamıştır” denildi. MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 4-0 Demir Grup Sivasspor | Spor Toto Süper Lig 14. hafta Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'u konuk eden alt sıraların takımlarından Gençlerbirliği, 4-0'lık bir sonuçla nefes almayı başardı. İlgili Haberi Oku

‘Yönetim Kurulu olarak Ümit Özat ve ekibinin sonuna kadar arkasındayız’

Açıklamada, Geçlerbirliği'nin zorlu bir süreçten geçtiği günlerde, ayrılıklara değil birlik olmaya ihtiyacının olduğu vurgulanarak, “Zorlu günlerden geçiyoruz. Bunu bizim kadar en iyi taraftarımız bilmektedir. Böyle zamanları ancak taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusu ve teknik ekibiyle birlik olabilen camialar atlatabilir. Taraftarımıza bugünün birlik ve beraberlik zamanı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Yapılan bu haksız yakıştırmalar karşısında Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibinin sonuna kadar arkasında olduğumuzu bir kez daha yineleriz. Gençlerbirliği'ni layık olduğu yerlere el birliğiyle çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadeleri kullanıldı.