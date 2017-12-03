Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan maç sonrası flaş açıklamalar

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman müsabakaya ve gündeme dair önemli ifadeler kullandı. Kocaman fiziksel yükselişlerinden dem vururken haklı çıktığı “Puan farkı suni” yorumunu detaylandırdı.

Kocaman, “Güven aradığımız maçlardan bir tanesiydi. Üst sıraları yakalamaya çalışıyorduk. İç sahada oynamanın avantajı vardı ancak ligin en formda takımlarından biriyle oynadık. Bu maçta bizim için önemli iki kazanç var. Birincisi; taraftarımıza kavuştuk. Uzun süre sonra bir oyuncumuzun alkışlarla oyundan çıkmış olması kazancımız. İkinci olarak da; fiziksel yükselişimiz net olarak gözüküyor. Fizik gücü yüksek ve sürekli kaleye gitmeye çalışan rakibimizle aynı oranda mücadele etmek kolay değildi. Bundan sonra yavaş yavaş bunlara tutunmanın ve üzerine koymanın zamanı” dedi.

16 Ekim’de, “İki taraf açısından da (Fenerbahçe ve Galatasaray) bakıldığı zaman suni bir puan farkı var şu an. Kapasiteleri şimdi göreceğiz. Galatasaray, ligi büyük ihtimalle üstte bitirecek 4 takımla oynayacak. Aynı şekilde giderlerse o zaman saygı duyacağız. Galatasaray’ı kötüleme niyetinde değilim. Normalde puan ortalamaları 5-6 hafta sonra kendi seyrini bulacaktır, diye tahmin ediyorum. Esas ikinci yarıda başlayacak her şey. Tabii ilk yarı sonunda bizim için kabullenilebilir bir fark olması lazım” şeklindeki açıklamaları hatırlatılan Kocaman, oyunu yorumculardan farklı bir anlayışla yorumladığının yeniden altını çizdi. Fenerbahçe Kasımpaşa: 4-2 (Maç sona erdi) Spor Toto Süper Lig'de 14. haftasında zirve yarışında kritik maçta Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 4-2 yendi. Sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesiyle eline geçen fırsatı iyi değerlendirdi ve muhteşem oyunuyla rahat kazandı. Kanarya'nın bu galibiyetiyle ligde şampiyonluk yarışı adeta yeniden başladı. İlgili Haberi Oku

KOCAMAN BİR FARK VAR!

“Benim oyuna bakışımla, yorumlayanların büyük bölümü arasında ciddi anlamda fark var? Ne bugün atak takımıyız, ne de dün savunma takımıydık. Konuşanlar, yazanlar her zaman haklıdır. Biz doğrularımızın geç de olsa geleceğini düşünerek inatla ya da ısrarla yapmaya devam edeceğiz. Bizim derdimiz doğrular neyse onu yapmak, başka bir şey değil. İyi iş yaptığımız zaman karşılığını görüyoruz. Olumsuz bir şey olduğunu zaman da her zaman sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu göstermek istedik. Yazanların, yorumlayanların büyük bölümü ile görüşlerimiz pek oturmuyor. Bu benim değiştirebileceğim bir şey değil” diyen Kocaman, “Gelecek günlerin neye gebe olduğunu bilmiyoruz. Ama o günlerden taşanlarla ilgili konuşmak gerekirse, Galatasaray’ın o dönem aldığı puan ortalaması tutturulabilir değildi. Bizimki de tarihsel olarak çok alttaydı.

Bir de yabancı kuralıyla ilgili. Geçen sene denemeler yapılıyordu. Bu sene artık tüm takımlar milli takım seviyesindeki yabancı oyuncuları getirebiliyorlar. Bunu iyi organize eden takımlar da var. Önceki senelerdeki şampiyonluk puanının altına düşülecek gibi görünüyor. Biz de dahil tüm takımlar puan kaybetmeye aday. Şu an üstteki 4 takım arasındaki puanlar yakınlaşacaktır diye umut ediyorum” şeklinde konuştu. Giuliano Kasımpaşa'yı da boş geçmedi Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, Antalyaspor'a attığı golden sonra Kasımpaşa karşısında da 2 gol atarak bu müsabakayı da boş geçmedi. İlgili Haberi Oku