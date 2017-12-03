Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe’de forvet sıkıntısı

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak soruları futbol severler tarafından merak ediliyor. Ekrana kilitlenen futbol tutkunları maçı 3 puan mücadelesi veren Fenerbahçe mi Kasımpaşa mı alacak sorularının cevabını tartışıyor. Fenerbahçe'de golcü futbolcu Janssen cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Konuk ekip Kasımpaşa'da ise Loret Sadiku sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Peki Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe Kasımpaşa karşılacak. Maça gidemeyen futbol severler maçın ne zaman, saat kaçta başlayacağını ve karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte Fenerbahçe ile Kasımpaşa maçı hakkında ayrıntılar…

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu’nda oynanacak ve 3 Aralık Pazar günü saat 19.30’da başlayacak mücadele beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa 3 puan mücadelesi verecek.Süper Lig 2017/2018 sezonu 14. hafta mücadelesinde, 23 puan 9 averaj ile 3. sırada olan Fenerbahçe, 18 puan 0 averaj ile 10. sırada yer alan Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

50.509 kişi kapasiteli Ülker Stadyumu Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Fenerbahçe’de golcü futbolcu Janssen cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Ayrıca Mehmet Ekici sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Van Persie’nin de kadroya alınması beklenmiyor. İspanyol golcü Soldado’nun da oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

Konuk ekip Kasımpaşa’da ise Loret Sadiku sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇINDA MUHTEMEL 11’LER

STAT: Ülker Stadı

SAAT: 19:30

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Alper, Aatif, Giuliano

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

MAÇ GÜNÜ⚽ Fenerbahçe Kasımpaşa⏰ Bugün 19:30Ülker StadyumubeIN SPORTS 1#Kasımpaşa pic.twitter.com/yQnWjJXxre — KASIMPAŞA (@kasimpasa) 3 Aralık 2017

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Neumayr, Pavelka, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

Son 2 haftasını kayıpsız geçerek çıkış yakalayan sarı-lacivertli ekip, kendisi gibi yükselişte olan Kasımpaşa’yı konuk edecek ve bu maçı alarak Süper Lig’de bu sezon ilk kez 3’te 3 yapmış olacak.

Ligde 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan toplayan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 18 puanla haftaya 10. sırada girdi.