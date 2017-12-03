Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti izle: Fenerbahçe 4-2 Kasımpaşa’yı mağlup etti

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kasımpaşa ile mücadele eden olan Fenerbahçe, rakibinini mağlup etti.Son 6 maçtır evinde kaybetmeyen Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 4-2 yendi. Fenerbahçe-Kasımpaşa maç özeti ve gollerini haberimizde bulunan linkten izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Kasımpaşa maçını izleyemeyen futbolseverler maçın özetini ve golleri izlemek için Google üzerinden arama yapıyor.İşte Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izleme linki....

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sona erdi. Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri haberimizden okuyabilirsiniz. Süper Lig’in 14’üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 26’da Neustadter, 49 ile 62’de Giuliano ve 81’de Valbuena kaydetti. Kasımpaşa’nın golleri ise 45+1’inci dakikada Mensah ve 82’nci dakikada Murillo’dan geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 26’ya yükseltirken, Kasımpaşa 18 puanda kaldı. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hakkında ayrıntılar….

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

FENERBAHÇE: Volkan, Şener (Dk. 85 Isla), Neustadter, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Aatif (Dk. 67 Valbuena), Giuliano (Dk. 90+2 Oğuz), Alper

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Veysel (Dk. 72 Neumayr), Trezeguet, Mensah, Murillo, Eduok (Dk. 66 Etoundi)

GOLLER: Dk. 26 Neustadter, Dk. 49 – Dk. 62 Giuliano, Dk. 81 Valbuena (Fenerbahçe) – Dk. 45+1 Mensah, Dk. 82 Murillo (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Şener, Volkan, Skrtel (Fenerbahçe) – Mensah (Kasımpaşa)

15’inci dakikada Giuliano’nun pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Dirar’ın içeri çevirdiği top Alper’in önünden geçerek auta çıktı.

19’uncu dakikada yine Giuliano’nun pasında Şener altıpasın sağ tarafından vuruşunu yaptı ancak Ramazan topa tek hamlede sahip oldu.

23’üncü dakikada Dirar’ın içeri çevirdiği topta Aatif rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı, top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

26’ncı dakikada İsmail Köybaşı’nın kullandığı köşe vuruşunda Skrtel topu arkaya aşırttı, Neustadter arka direkte tamamladı ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

30’uncu dakikada Dirar topu sağ kanattan içeri kesti, Giuliano dokunamadı.

45+1’inci dakikada Mensah’ın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top Fenerbahçe ağlarına gitti: 1-1

Lucescu Fenerbahçe maçında A Milli Futbol Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını tribünden takip etti.. İlgili Haberi Oku

Son dakikada gelen golün ardından ilk yarı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

49’uncu dakikada Şener Özbayraklı’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Dirar ile paslaşan Giuliano sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi: 2-1.

52’nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Aatif kale çizgisi üzerinden pasını geriye doğru çıkardı. Topla buluşan Şener’in sert vuruşunu Ramazan Köse kurtardı.

Fenerbahçe Kasımpaşa: 4-2 (Maç sona erdi) Spor Toto Süper Lig'de 14. haftasında zirve yarışında kritik maçta Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 4-2 yendi. Sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesiyle eline geçen fırsatı iyi değerlendirdi ve muhteşem oyunuyla rahat kazandı. Kanarya'nın bu galibiyetiyle ligde şampiyonluk yarışı adeta yeniden başladı. İlgili Haberi Oku

62’nci dakikada Şener sağ kanattan ortasını açtı, ceza sahası içinde boş durumda bulunan Giuliano topu filelere gönderdi: 3-1.

76’ncı dakikada Şener’in pasında ceza sahasında topla buluşan Alper’in vuruşunda Ramazan başarılı oldu.

81’inci dakikada Dirar sağ kanattan ceza sahasına girdi, topu içeri çevirdi ve Valbuena’nın tekte vuruşu fileleri sarstı: 4-1.

82’nci dakikada Mensah ceza sahasına girdi, seken top Murillo’nun önünde kaldı. Murillo’nun vuruşu farkı 2’ye indirdi: 4-2.

Fenerbahçe sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı.