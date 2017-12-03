Fenerbahçe Kasımpaşa: 4-2 (Maç sona erdi)

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftasında zirve yarışında kritik maçta Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 4-2 yendi. Sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesiyle eline geçen fırsatı iyi değerlendirdi ve muhteşem oyunuyla rahat kazandı. Kanarya'nın bu galibiyetiyle ligde şampiyonluk yarışı adeta yeniden başladı.

Spor Toto Süper Lig’de 14. haftada Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı konuk etti. Beşiktaş’ın derbide Galatasaray’ı 3-0 mağlup etmesinin ardından zirvenin karışmasıyla sarı-kırmızılılara yaklaşma sansı yakalayan Fenerbahçe, konuğunu 4-2 mağlup etti ve puanını 26’ya yükseltti.

Sarı-lacivertliler baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada üç puana Neustadter (26), Giuliano (49 ve 62) ve Valbuena’nın (81) golleriyle uzandı. Janssen’in cezası, Soldado’nun ise sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Alper ve Giuliano’dan oluşan hücum hattıyla sahaya çıkan Aykut Kocaman istediğini aldı.

Oyunuyla beğeni toplayan Giuliano, ligdeki gol sayısını 7’ye yükseltirken Kanarya bu sezon ilk defa üst üste üç galibiyet almış oldu. Bu mağlubiyetle dört maçlık yenilmezlik serisi sona eren ve 18 puanda kalan Kasımpaşa’nın golleri ise 45+1’de Mensah ve 82’de Murillo’dan geldi.

Fenerbahçe bu sonuçla zirve yarışını adeta yeniden başlatırken ciddi şekilde özgüven de kazanmış oldu. Sarı-lacivertli taraftarın desteğine güzel futbol da eklendi ve Kanarya rahat bir galibiyet alırken taraftarını mutlu eden bir görüntü de sergiledi ve ligin en golcü takımı haline geldi.