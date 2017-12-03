Dursun Özbek Tudor sorusunu yanıtsız bıraktı

Galatasaray'da 50'inci ve 75'inci yıl berat ve madalya töreni yapıldı. Törene katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Galatasaray Eğitim Vakfı’nın Galatasaray Lisesi’nde düzenlediği, 1967 döneminin 50. yıl ve 1942 mezunlarının 75. yıl berat ve madalya töreni ve Özhan Canaydın Spor Ödülleri töreni yapıldı.

Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Dünkü derbide alınan 3-0’lık mağlubiyet ve teknik direktör Tudor hakkında gelen soruları cevaplamayan Başkan Özbek “Galatasaray Lisesi’nden 50. ve 75. yıl mezun olan ağabeylerimiz onların berat töreni vardı. Nostaljiyi yaşadılar. Çünkü mezun olduklarına okula 75 yıl sonra gelip buluşmaları tekrar aynı havayı teneffüs etmeleri onlar için çok önemli. Zaman geçiyor, yaşlanıyorlar. Keyifli bir gün. Ağabeylerimizi tekrar gördük, aramızdan ayrılanları tekrar andık. Güzel bir gün oldu. Devamı edecek. İki sene sonra inşallah benim de 50. yılım olarak ben de berat alacağım” şeklinde konuştu.

Hırvat hocalara derbi yaramıyor! Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 3-0 yenilerek, derbilerdeki galibiyet hasretini sürdürdü. Galatasaray, Hırvat teknik adam Tudor yönetiminde çıktığı 4'üncü derbi karşılaşmasından da sahadan gol dahi atamadan ayrıldı. İlgili Haberi Oku