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Cüneyt Çakır, Bayern Münih-Paris Saint Germain maçını yönetecek!

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynanacak Bayern Münih- PSG maçını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
16:203 Aralık 2017
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Cüneyt Çakır, Bayern Münih-Paris Saint Germain maçını yönetecek!

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Almanya’nın Bayern Münih ile Fransa’nın Paris Saint-Germain takımları arasında 5 Aralık 2017 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek.

Almanya’nın Münih şehrindeki Allianz Arena’da TSİ 22.45’te başlayacak müsabakada, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

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Cüneyt Çakır
Son güncelleme: 16:54 | 03.12.2017
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