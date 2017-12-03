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CANLI | Medipol Başakşehir – Osmanlıspor | İkinci yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Osmanlıspor ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımı 'Skor'da...
16:313 Aralık 2017
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CANLI | Medipol Başakşehir – Osmanlıspor | İkinci yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor karşı karşıya geliyor.

Hakem Halis Özkahya’nın yönettiği maç Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanıyor.

beİN Sports 1’den naklen yayınlanan maçı ‘Skor’ sayfalarından anbean takip edebilirsiniz.

CANLI MAÇ ANLATIMIIstanbul Basaksehir – Osmanlispor

İLK 11’LER:

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor

OSMANLISPOR: Hakan, Numan, Maxso, Vrsajevic, Anıl, Aminu Umar, Serdar, Özer, Musa, Tugay, Cikalleshi

Son güncelleme: 17:40 | 03.12.2017
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