CANLI | Medipol Başakşehir – Osmanlıspor | İkinci yarı oynanıyor…
Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Osmanlıspor ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımı 'Skor'da...
Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor karşı karşıya geliyor.
Hakem Halis Özkahya’nın yönettiği maç Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanıyor.
beİN Sports 1’den naklen yayınlanan maçı ‘Skor’ sayfalarından anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11’LER:
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor
OSMANLISPOR: Hakan, Numan, Maxso, Vrsajevic, Anıl, Aminu Umar, Serdar, Özer, Musa, Tugay, Cikalleshi
Son güncelleme: 17:40 | 03.12.2017