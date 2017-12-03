CANLI İZLE: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı izle! (beIN Sports) Fenerbahçe Kasımpaşa maçını canlı yayınlayan kanallar

Fenerbahçe Kasımpaşa maçını canlı izlemek isteyen futbol severler maçı canlı izleyebilecekleri kanalları araştırıyorlar. Spor Toto Süper Lig'de 14. haftasında zirve yarışı Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ile yeniden şekilleniyor. Derbide Beşiktaş'ın Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardınan önemli bir fırsat bulan Fenerbahçe Kasımpaşa maçını kazanarak taraftarıyla yeniden havaya girmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç? Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hakkında merak edilenler...

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftada Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Futbol tutkunları maçı canlı izlemenin yollarını araştırıyor. Yurtdışında ikamet eden taraftarlar ise maçı canlı izleyebilecekleri kanalları merak ediyor. Ülkemizde Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak izlenebiliyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın lider Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 3-0 yenmesinin ardından kartların yeniden dağıtıldığı zirve yarışında önüne gelen bu önemli fırsatı değerlendirmek istiyor. Kasımpaşa ise Kadıköy'de sürpriz bir sonuca imza atarak üst sıralara tırmanmanın peşinde.İşte beIN Sports canlı izleme yolları, maç hakkında detaylar ve Fenerbahçe Kasımpaşa maçının şifresiz canlı izlenebileceği kanallar listesi…

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını A Milli Takım teknik heyeti de takip ediyor. Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de birçok maçı takip eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcı antrenör Tayfur Havutçu Fenerbahçe – Kasımpaşa maçını da tribünden takip ediyor.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe: 1 Kasımpaşa: 1 berabere sona erdi. Maçın ikinci yarısında ise Fenerbahçe: 3 Kasımpaşa: 1 ikinci yarı oynanmaya devam ediliyor.

CANLI | Fenerbahçe Kasımpaşa: 1-1 (İlk yarı sona erdi) Spor Toto Süper Lig'de 14. haftasında zirve yarışı Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ile yeniden şekilleniyor. Zorlu maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da. Fenerbahçe, Neustadter'in golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa 45+1'de Mensah ile skoru eşitledi. İlk yarı sona erdi. İlgili Haberi Oku

Mücadeleyi ücretli üyelik sayesinde aşağıdaki beIN SPORTS linki üzerinden izleyebilirsiniz. İnternet üzerinden Fenerbahçe Kasımpaşa maçını izlemek için yapacağınız üyelikler ücret gerektirmektedir.

beIN SPORTS FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE!

50.509 kişi kapasiteli Ülker Stadyumu Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Fenerbahçe’de golcü futbolcu Janssen cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Ayrıca Mehmet Ekici sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Van Persie’nin de kadroya alınması beklenmiyor. İspanyol golcü Soldado’nun da oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Konuk ekip Kasımpaşa’da ise Loret Sadiku sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

MAÇ GÜNÜFenerbahçe KasımpaşaBugün 19:30Ülker StadyumubeIN SPORTS 1#Kasımpaşa pic.twitter.com/yQnWjJXxre — KASIMPAŞA (@kasimpasa) 3 Aralık 2017

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA 11’LER

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Ümit Öztürk

FENERBAHÇE: Volkan, İsmail, Skrtel, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Dirar, Alper, Giuliano

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Veysel, Pavelka, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftada Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın lider Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 3-0 yenmesinin ardından kartların yeniden dağıtıldığı zirve yarışında önüne gelen bu önemli fırsatı değerlendirmek istiyor. Kasımpaşa ise Kadıköy'de sürpriz bir sonuca imza atarak üst sıralara tırmanmanın peşinde.

29 puanlı lider Galatasaray'ın maç eksiğiyle 6 puan gerisindeki Fenerbahçe, hem ligde ilk kez üst üste üç galibiyet almak istiyor hem de taraftarıyla yeniden havaya girip güçlü bir şampiyonluk adayı olduğunu kanıtlamak istiyor. Janssen'in cezalı, Soldado'nun ise sakat olduğu haftada gol yollarında alternatif isimlerine güvenen sarı-lacivertliler, formu yükselen Giuliano'ya güveniyor.

TARAFTAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Önceki haftalarda kaybedilen puanlar, kötü futbolun etkisiyle boş kalan tribünler Kasımpaşa maçında dolacak. Galatasaray’ın Beşiktaş karşısında kaybettiği 3 puan sarı-lacivertlileri umutlandırırken, şampiyonluk yarışının yeniden başlaması Kasımpaşa karşılaşmasına olan ilgiyi arttırdı. Sezon başı yaklaşık 20 bin kombine satan sarı lacivertli kulüpte Kasımpaşa maçının biletlerinin hala satışta olduğu ve maç saatine kadar yaklaşık 45 bin kişinin tribündeki yerlerini alacağı öğrenildi. Beşiktaş derbisinden sonra ilk kez bu derece dolu tribünlere oynayacak Fenerbahçe, Galatasaray ile olan puan farkını 3’e düşürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe taraftarı ligin 14. haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçı öncesinde Ülker Stadı'na akın etti. Sarı-lacivertlilerin ligdeki yükselen performansı ve dün oynanan derbi neticesinde maça yoğun ilgi gösteren Fenerbahçeli taraftarların neşesi gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçını kazanması durumunda 3. sıradaki yerini koruyacak.

FENERBAHÇE SON 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kasımpaşa ile mücadele eden olan Fenerbahçe, rakibine evinde 6 maçtır kaybetmiyor. Son olarak 28 Aralık 2009'da Kadıköy'de oynanan seyircisiz maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu müsabakadan sonra oynanan 6 maçın 5'ini kazanıp 1'inde berabere kalmıştı. Süper Lig'de 29. kez karşılaşacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe 22 galibiyet, 3 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Lig tarihinde Paşa'ya en çok gol atan takım olan Fenerbahçe, oynanan 28 maçta 65 defa rakip ağları sarstı. Kasımpaşa bu maçların sadece 4'ünde kalesinde gol görmedi.

Ligin 13. haftasındaki Antalyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Hollandalı Vincent Janssen, Kasımpaşa’ya karşı forma giyemeyecek. Aynı mücadelede sakatlanan İspanyol golcü Roberto Soldado ile uzun süreli sakatlığı bulunan Brezilyalı santrfor Jose Fernandao da yarınki maçta oynayamayacak.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın elinde alternatif isim olarak sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Adana Demirspor maçında kadroya alınmayan Hollandalı Robin van Persie ile genç oyuncu Ahmethan Köse bulunuyor. Orta sahada ise Adana Demirspor mücadelesinde sakatlanan Mehmet Ekici, Kasımpaşa mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.