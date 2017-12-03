MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor 0-3 Bursaspor | Spor Toto Süper Lig 14. hafta
Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Bursaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor’a konuk olan Bursaspor, deplasmandan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Konyaspor karşısında 7. dakikada Bogdan Stancu’nun golüyle 1-0 öne geçen Bursaspor, 32. dakikada Jires Kembo-Ekoko ile skoru 2-0’a getirdi.
İlk yarının son anlarında Aziz Behich’in golüyle Bursaspor devreyi 3-0 üstünlükle tamamlarken ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca mücadeke bu skorla sona erdi.
Bursaspor böylece puanını 24 yaparken Atiker Konyaspor 11 puanda kaldı.
Bursaspor gelecek hafta sahasında Fenerbahçe’yi ağırlarken atiker Konyaspor deplasmanda Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek.
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Son güncelleme: 15:55 | 03.12.2017