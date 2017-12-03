Beşiktaş, Galatasaray’ı 3-0 yendi ama herkes Aykut Kocaman’ı konuşuyor!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın, Galatasaray ile aralarındaki puan farkı için ‘suni’ yakıştırması yapması, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrasında yeniden gündeme geldi.
Sezon başında Galatasaray, Süper Lig’de 8’de 7 yapmış ve rakipleriyle arasındaki farkı açmıştı. Aykut Kocaman ise, Süper Lig’in 8. haftasında, Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından sarı kırmızılı ekiple aralarındaki 8 puanlık farkı ‘suni’ olarak nitelemişti.
O günlerde sarı kırmızılı ekibin henüz derbi maçlarını oynamadığına dikkat çeken Kocaman, “Galatasaray derbilere çıkacak. Aynı şekilde giderlerse o zaman saygı duyacağız” ifadelerini kullanmıştı.
3 DERBİDEN 1 PUAN ÇIKARABİLDİ
Bu sözlerin ardından Galatasaray’da rüzgar adeta tersine döndü ve ilk derbisinde sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray, oynadığı futbolla da umut vermemişti.
Bir sonraki hafta deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 kaybeden sarı kırmızılı ekip Başakşehir’e de 5-1 yenilerek şaşırtıcı bir sonuca imza attı. Galatasaray, son olarak Beşiktaş’a 3-0 yenildi ve elindeki avantajı kaybetti.
FENERBAHÇE’YE TARİHİ FIRSAT
Bu sonuçların ardından 1 ay öncesine kadar ‘yarıştan koptu’ denilen Fenerbahçe son haftalardaki çıkışıyla zirveye iyice yaklaştı. Bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler kazandığı takdirde Galatasaray’la arasındaki puan farkını 3’e kadar düşürecek.