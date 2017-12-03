Beşiktaş, Galatasaray’ı 3-0 yendi ama herkes Aykut Kocaman’ı konuşuyor!

Tarih 16 Ekim 2017... Fenerbahçe 14, Galatasaray 22 puanda... O gün 8 puanlık farkı suni olarak niteleyen teknik direktör Aykut Kocaman, Kasımpaşa'yı yenmeleri durumunda farkı 3'e düşürecek ve haklı çıkmanın gururunu yaşayacak.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın, Galatasaray ile aralarındaki puan farkı için ‘suni’ yakıştırması yapması, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrasında yeniden gündeme geldi.

Sezon başında Galatasaray, Süper Lig’de 8’de 7 yapmış ve rakipleriyle arasındaki farkı açmıştı. Aykut Kocaman ise, Süper Lig’in 8. haftasında, Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından sarı kırmızılı ekiple aralarındaki 8 puanlık farkı ‘suni’ olarak nitelemişti.

O günlerde sarı kırmızılı ekibin henüz derbi maçlarını oynamadığına dikkat çeken Kocaman, “Galatasaray derbilere çıkacak. Aynı şekilde giderlerse o zaman saygı duyacağız” ifadelerini kullanmıştı.

3 DERBİDEN 1 PUAN ÇIKARABİLDİ

Bu sözlerin ardından Galatasaray’da rüzgar adeta tersine döndü ve ilk derbisinde sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray, oynadığı futbolla da umut vermemişti.

Bir sonraki hafta deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 kaybeden sarı kırmızılı ekip Başakşehir’e de 5-1 yenilerek şaşırtıcı bir sonuca imza attı. Galatasaray, son olarak Beşiktaş’a 3-0 yenildi ve elindeki avantajı kaybetti.

FENERBAHÇE’YE TARİHİ FIRSAT

Bu sonuçların ardından 1 ay öncesine kadar ‘yarıştan koptu’ denilen Fenerbahçe son haftalardaki çıkışıyla zirveye iyice yaklaştı. Bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler kazandığı takdirde Galatasaray’la arasındaki puan farkını 3’e kadar düşürecek.