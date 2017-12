Tosic’e ilk kutlama eşi Jelena’dan

Süper Lig’in 14.haftasında Vodafone Park’ta Galatasaray’ı 3-0 mağlup eden Beşiktaş’ta 70.dakikada takımının ikinci golünü atan Tosic’e ilk tebrik eşi Jelena’dan geldi.

Siyah beyazlıların üst üste pozisyonları harcadığı dakikada Babel’in şutunda savunmaya çarpan topu önünde bulan Tosic düzgün bir vuruşla takımını rahatlattı.

Eşinin golünden sonra twitter hesabından bir paylaşım yapan Jelena Tosic ‘Dünyanın en iyi savunmacısı. Bravo bebeğim’ notunu yazdı.

This is the best defender in the world!!!! Bravoooo baby! pic.twitter.com/9YVVskucsv

— Jelena Karleuša (@karleusastar) 2 Aralık 2017