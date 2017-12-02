Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Tosic’e ilk kutlama eşi Jelena’dan

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı evinde 3-0 mağlup ettiği maçta takımını rahatlatan golü atan Dusca Tosic'e ilk tebrik eşi Jelena'dan geldi.
21:282 Aralık 2017
0
Tosic’e ilk kutlama eşi Jelena’dan

Süper Lig’in 14.haftasında Vodafone Park’ta Galatasaray’ı 3-0 mağlup eden Beşiktaş’ta 70.dakikada takımının ikinci golünü atan Tosic’e ilk tebrik eşi Jelena’dan geldi.

Siyah beyazlıların üst üste pozisyonları harcadığı dakikada Babel’in şutunda savunmaya çarpan topu önünde bulan Tosic düzgün bir vuruşla takımını rahatlattı.

Eşinin golünden sonra twitter hesabından bir paylaşım yapan Jelena Tosic ‘Dünyanın en iyi savunmacısı. Bravo bebeğim’ notunu yazdı.

Etiketler
beşiktaş derbi galatasaray Jelena Tosic
Son güncelleme: 21:31 | 02.12.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER