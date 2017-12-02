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Tolgay Arslan yürekleri ağza getirdi

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yaşanan bir pozisyon izleyenleri bir hayli korkuttu.
19:582 Aralık 2017
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Tolgay Arslan yürekleri ağza getirdi

Süper Toto Süper Lig’in 14.haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçında yüreklerin ağza geldiği bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 14.dakikasında Galatasaraylı Gomis ile hava topu mücadelesinde feci şekilde çarpışan Tolgay Arslan acılar içinde yerde kaldı. Yüzüne aldığı sert darbe sonrası yerden kalkamayan Tolgay Arslan herkesi korkuttu.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından toparlanan Tolgay’ın ciddi bir sorununun olmaması yüreklere su serpti. Beşiktaşlı oyuncuların kırmızı kart beklentilerine rağmen hakem Fırat Aydınus pozisyonda kart göstermedi.

Görüntüler BeINSports’tan alınmıştır…

02 Aralık 2017 CANLI | Beşiktaş Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası Beşiktaş Galatasaray maçına sahne oluyor. Yılın son derbisinde Beşiktaş ile Galatasaray zirve yarışının en kritik maçlarından birinde Vodafone Park'ta bir araya geliyor. Beşiktaş Galatasaray karşılaşmasının canlı ve görüntülü anlatımını SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş çarpışma galatasaray Tolgay Arslan
Son güncelleme: 20:05 | 02.12.2017
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