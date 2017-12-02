Tolgay Arslan yürekleri ağza getirdi
Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yaşanan bir pozisyon izleyenleri bir hayli korkuttu.
Süper Toto Süper Lig’in 14.haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçında yüreklerin ağza geldiği bir pozisyon yaşandı.
Karşılaşmanın 14.dakikasında Galatasaraylı Gomis ile hava topu mücadelesinde feci şekilde çarpışan Tolgay Arslan acılar içinde yerde kaldı. Yüzüne aldığı sert darbe sonrası yerden kalkamayan Tolgay Arslan herkesi korkuttu.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından toparlanan Tolgay’ın ciddi bir sorununun olmaması yüreklere su serpti. Beşiktaşlı oyuncuların kırmızı kart beklentilerine rağmen hakem Fırat Aydınus pozisyonda kart göstermedi.
Görüntüler BeINSports’tan alınmıştır…
Son güncelleme: 20:05 | 02.12.2017