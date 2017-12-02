Tolgay Arslan korkutan anlarla ilgili konuştu!

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Tolgay Arslan, Bafetimbi Gomis'le çarpıştığı pozisyonu anlattı. Tolgay, "Yerde kaldığım anı ben de hatırlamıyorum. Birkaç saniye kendimi kaybettim. Devre arasında hocam 'Devam edebilecek misin' diye sordu. '15-20 dakika oynarım' dedim" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Tolgay Arslan, müsabakanın ilk yarısında Bafetimbi Gomis ile çarpıştığı anlar hakkında da konuştu.

Gomis’le çarpıştıktan sonra yerde kalan ve maçı izleyenlerin yüreklerini ağzına getiren Tolgay Arslan o anları şöyle anlattı: “Yerde kaldığım anı ben de hatırlamıyorum. Birkaç saniye kendimi kaybettim. Devre arasında hocam ‘Devam edebilecek misin’ diye sordu. ’15-20 dakika oynarım’ dedim. Gözümü açamıyordum bir yerden sonra. Ardından değiştim” ifadelerini kullandı.

Oyunu değerlendirirken “İkinci yarı daha iyi bastık. Erken gol bulduk. Türkiye’nin en iyi takımının Beşiktaş olduğunu gösterdik. İlk yarıyı iyi bitirmek istiyoruz” diyen Tolgay, “Kadroda çok alternatif var. Bu da ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Şenol hoca, daha iyi baskı yapmamızı istedi. Biz de onu yaptık. Kanattan mı, ortadan mı geleceğimize maça göre karar veriyoruz. Maç içinde kararlaştırıyoruz” dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş`ten derbi yorumu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku