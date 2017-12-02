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TFF 1. Lig | Samsunspor 0-4 Eskişehirspor

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor, Samsunspor'a konuk oldu. Es Es sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken kendini tehlikeli bölgeden de kurtarmış oldu.
18:062 Aralık 2017
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TFF 1. Lig | Samsunspor 0-4 Eskişehirspor

TFF 1. Lig’de 14’üncü hafta mücadelesinde Samsunspor, evinde ağırladığı Eskişehirspor’a 4-0 mağlup oldu. Ligde zor günler geçiren Es Es bu sonuçla rahat bir nefes almış oldu. 3. dakikada Chibuike’nin kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Hasan Hatipoğlu’nun kafası, direğin solundan auta çıktı. 6’ncı dakikada Kenan’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Gökay´ın şutunu Kayacan zorlukla kornere çeldi.

35’nci dakikada ceza sahasına gelen ortaya ters bir kafa vuruşu yapan Hasan Hüseyin’in topunu kaleci Kayacan son anda kornere çıkarttı. 38’nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Ofoedu´nun şutu ağlarla buluştu. 0-1. İlk yarı Eskişehirspor’un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

60’ncı dakikada topa hatalı çıkan kaleci Furkan´ın hatasını değerlendiren Bruno’nun vuruşu ağlarla buluştu.0-2. 63’ncü dakikada ceza sahasına giren Erkan’in şutu filelerle buluştu. 0-3. 78’nci dakikada ceza sahasında topla bululan Ofoedu’nun şutu ağlarla buluştu. 0-4. Maç 4-0 Eskişehirspor’un üstünlüğüyle sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip bu sonuçla yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Maçın ardından Samsunspor taraftarı takımını protesto ederken Eskişehirspor’u alkışladı. 02 Aralık 2017 MAÇ SONUCU: Çaykur Rizespor 3-2 Denizlispor | TFF 1. Lig 14. hafta TFF 1. Lig 14. hafta mücadelesine Denizlispor'u konuk eden Çaykur Rizespor 3-2 galip geldi. İlgili Haberi Oku

STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Emre Malok, Sezgin Çınar, Furkan Ürün

SAMSUNSPOR: Furkan, Hasan Hatipoğlu, Ahmet Burak, Abdülkerim, Ömer, Chibuike, Gökay (Göksu dk. 46), Ahmet Cebe (dk. 68 Halil İbrahim), Ayite (dk.72 Muhammet), Kenan, Çağrı

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan, Hasan Hüsayin, Aykut Akgün, Dorukhan, Uğur, Erkan (dk. 86 Fırat), Ofoedu (dk. 81 Semih), Kaan, Akaminko, Semih Güler, Bruno Ferreira (dk. 74 Hasan Ayanoğlu)

SARI KARTLAR: Kenan, Çağrı, Abdulkerim (Samsunspor) – Aykut, Erkan, Kaan (Eskişehirspor)

GOLLER: Dk.38 ve 78 Ofoedu, Dk.60 Brunu, Dk. 63 Erkan (Eskişehirspor)

Etiketler
eskişehirspor Samsunspor tff 1.lig
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