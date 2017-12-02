TFF 1. Lig | Samsunspor 0-4 Eskişehirspor

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor, Samsunspor'a konuk oldu. Es Es sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken kendini tehlikeli bölgeden de kurtarmış oldu.

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