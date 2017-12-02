Teleset Mobilya-Yeni Malatyaspor maçında Cüneyt Çakır’dan tartışmalı karar

Ligde Evkur Yeni Malatyaspor'un deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmayı yöneten Cüneyt Çakır, maçın son dakikalarında tartışmalı bir karara imza attı.

Süper Lig’in 14. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan ve 0-0 berabere biten maçın son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Evkur Yeni Malatyaspor’un penaltı beklediği 90+3’te gerçekleşen pozisyonda, maçın hakemi Cüneyt Çakır devam kararı verdi. Konuk ekip futbolcuları Cüneyt Çakır’a yoğun itirazda bulunsa da, tecrübeli hakem kararını değiştirmedi. Cüneyt Çakır’ın ‘Devam’ kararı sonrası çılgına dönen Aytaç, itirazları nedeniyle sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Haklarının yenildiğini düşünen Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları, maç sonrası Cüneyt Çakır’a sert tepki gösterdi.

Cüneyt Çakır 2018 Dünya Kupası`nda görev yapacak! Türk hakem Cüneyt Çakır, 2018'de Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev alacak. İlgili Haberi Oku

Büyük tartışma yaratan pozisyonda Teleset Mobilya Akhisarspor’un savunma oyuncusunun kafa vurduktan sonra topun eline çarptığı gözlendi. Maç sonrası pozisyonun penaltı olduğunu savunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, şunları söyledi:

“Maçın ilk yarısında oyuncumuz Cissokho'ya bir sarı kart verildi. Benzer pozisyon son dakikalarda da yaşandı. Bu kez rakip oyuncu Caner'in eline çarpan bir top var. Hakemin bunu penaltı olarak değerlendirmesi gerekiyordu. Herkes hata yapıyor. Hakem de futbolcular da hata yapabiliyor. Futbol hatalar oyunu. Yapacak bir şey yok.”

(Görüntüler beIN Sports’tan alınmıştır)