Sofiane Feghouli: ‘Taraftarımızdan özür diliyoruz’
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Cezayirli futbolcu, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" şeklinde konuştu.
Beşiktaş’ın Galatasaray’ı Vodafone Park’ta 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Sofiane Feghouli yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Cezayirli yıldız futbolcu taraftardan özür dilerken daha fazla çalışacaklarını ifade etti.
Sofiane Feghouli, “İlk yarı iyi oynadık ancak gol fırsatlarını değerlendiremedik. İkinci yarıda ise golü buldular ve sonrası geldi. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, bundan sonr daha fazla çalışarak bu hatalarımızı telafi edeceğiz” şeklinde konuştu.