Sofiane Feghouli: ‘Taraftarımızdan özür diliyoruz’

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Cezayirli futbolcu, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı Vodafone Park’ta 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Sofiane Feghouli yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Cezayirli yıldız futbolcu taraftardan özür dilerken daha fazla çalışacaklarını ifade etti.

Sofiane Feghouli, “İlk yarı iyi oynadık ancak gol fırsatlarını değerlendiremedik. İkinci yarıda ise golü buldular ve sonrası geldi. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, bundan sonr daha fazla çalışarak bu hatalarımızı telafi edeceğiz” şeklinde konuştu. CANLI | Beşiktaş Galatasaray: 3-0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası Beşiktaş Galatasaray maçına sahne oldu. Siyah-beyazlılar 3-0'lık galibiyetle zirve yarışını yeniden başlattı. Yılın son derbisinde ilk yarı 0-0 tamamlanırken ikinci yarının hemen başında Cenk Tosun, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Kartal'ın ikinci golü ise 70'de Tosic'in ayağından geldi. Üçüncü golü ise 90+1'de Negredo kaydetti. İlgili Haberi Oku