Seramiksan 0-3 Vakıfbank

Deplasmanda Seramiksan ile karşılaşan Vakıfbank, rakibini set vermeden mağlup etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Seramiksan evinde konuk ettiği Vakıfbank'a 3-0 mağlup oldu. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'ndaki mücadelenin setleri 17-25, 17-25 ve 22-25'lik skorlarla sona erdi.

Salon: Yıldırım Beyazıt

Hakemler: Ebru Ayata, Turgut Uzunçakmak,

Seramiksan: Sıla, Meryem, Ceyda, Krsmanovic, Malesevic, Bayramova (Işıl (L), Rida, Mısra, Sinem,

Vakıfbank: Cansu, Zhu, Kelsey, Lonneke, Kübra, Zehra (Ayça (L), Naz, Tuğba, Melis,

Setler: 17-25, 17-25, 22-25

Süre: 85 dakika (33, 25, 27)