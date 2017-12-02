Şenol Güneş’in Galatasaray maçı 11’i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta derbinin ilk 11'i şekillenmeye başladı. Teknik direktör Şenol Güneş, orta saha kurgusunda kime şans vereceğini netleştirdi.

Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Galatasaray’ı ağırlayacak olan Beşiktaş’ta, teknik direktör Şenol Güneş’in ideal 11’iyle sahaya çıkması bekleniyor.

NTV Spor’un haberine göre; savunma hattını Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Adriano’dan oluşturmayı planlayan Güneş, hücumda ise Quaresma, Babel ve Cenk Tosun’u oynatacak.

CANLI İZLE: Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray beIN Sports canlı yayın… Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone, Park Beşiktaş Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak. Büyük derbi bu akşam saat 19:30'da. Maçın hakemi Fırat Aydınus. İşte pek çok ilkin yaşanacağı derbi ve geçmiş maçların istatistikleri. İlgili Haberi Oku

Orta saha kurgusunda kararsızlık yaşayan Şenol Güneş’in kafasındaki planın da netleştiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada Atiba-Tolgay-Oğuzhan üçlüsüne forma vereceği belirtildi.

Anderson Talisca’yı yedek bekletecek olan Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup’u 10 numarada görevlendirecek.

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