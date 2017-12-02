Şenol Güneş’in Galatasaray maçı 11’i belli oldu!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta derbinin ilk 11'i şekillenmeye başladı. Teknik direktör Şenol Güneş, orta saha kurgusunda kime şans vereceğini netleştirdi.
Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Galatasaray’ı ağırlayacak olan Beşiktaş’ta, teknik direktör Şenol Güneş’in ideal 11’iyle sahaya çıkması bekleniyor.
NTV Spor’un haberine göre; savunma hattını Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Adriano’dan oluşturmayı planlayan Güneş, hücumda ise Quaresma, Babel ve Cenk Tosun’u oynatacak.
Orta saha kurgusunda kararsızlık yaşayan Şenol Güneş’in kafasındaki planın da netleştiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada Atiba-Tolgay-Oğuzhan üçlüsüne forma vereceği belirtildi.
Anderson Talisca’yı yedek bekletecek olan Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup’u 10 numarada görevlendirecek.