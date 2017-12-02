Şenol Güneş ile Beşiktaş, Galatasaray’a kaybetmiyor

Galatasaray karşısında 3-0 kazanan Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ezeli rakibiyle oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alırken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Vodafone Park’ta Galatasaray’ı 3-0’la geçerek şampiyonluk yarışını yeniden şekillendiren Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından ezeli rakibine karşı oynadığı karşılaşmalarda büyük üstünlük sağladı. 2015-2016 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta Galatasaray’ı geriye düşmesine karşın 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, ligin 2. yarısında deplasmanda oynanan mücadeleyi de 1-0 kazanmayı başarmıştı.

Geçen sezon Vodafone Park’ta oynanan derbi mücadele 2-2 sonuçlanırken, Türk Telekom Stadı’ndaki karşılaşmada Beşiktaş, Talisca’nın frikikten attığı golle galibiyete uzanan taraf olmuştu. Siyah-beyazlı ekip, bugün de Galatasaray’ı 3-0 mağlup ederken, Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından ezeli rakibine karşı 5 maçta 4. galibiyetini elde etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor`dan derbi sonrası ilk yorum Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş'a 3-0 kaybedilen maç sonrası kısa bir açıklamada bulundu. İlgili Haberi Oku

CANLI | Beşiktaş Galatasaray: 3-0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası Beşiktaş Galatasaray maçına sahne oldu. Siyah-beyazlılar 3-0'lık galibiyetle zirve yarışını yeniden başlattı. Yılın son derbisinde ilk yarı 0-0 tamamlanırken ikinci yarının hemen başında Cenk Tosun, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Kartal'ın ikinci golü ise 70'de Tosic'in ayağından geldi. Üçüncü golü ise 90+1'de Negredo kaydetti. İlgili Haberi Oku