Rus sunucu Maria Komandnaya, İranlı taraftarların isteğini kırmadı

İran devleti, sunucu Maria Komandnaya'nın Dünya Kupası kura çekiminde açık kıyafet giymesi halinde yayının kesileceği açıkladı. Ne giyeceği İranlılar tarafından merak edilen sunucu İranlıları üzmedi.

2018 Dünya Kupası kura çekimleri Moskova’da yapıldı. İran Devleti, kadın sunucu Maria Komandnaya’nın açık kıyafet giymesi durumunda kura çekiminin yayınını keseceğini açıklamıştı.

İranlı futbolseverler güzel sunucunun kura çekiminde açık giyinmemesi için sosyal medyadan kampanya başlattı. Bunu yapmalarının tek nedeni ise Komandnaya’nın açık giyinmesi halinde kura çekiminin İran’da yayınlanmayacak olmasıydı.

Bu açıklamadan sonra İranlı futbolseverlerin kura çekimlerinde dekolte giyinmemesi için sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttuğu Maria Komandnaya’nın ne giyeceği merek konusuydu.

Rus sunucu kura çekimine fazla dekoltesi olmayan bir kıyafetle çıktı ve İranlı futbolseverleri üzmedi.

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