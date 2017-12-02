Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco’dan Cengiz Ünder yorumu

Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, SPAL'ı 3-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder'in performansı hakkında konuştu.

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Roma’nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu.

SPAL’ı 3-1 yenen Roma’da maça ilk 11’de başlayan Cengiz Ünder, 64 dakika sahada kaldı. Karşılaşma sonunda Cengiz Ünder’in performansını değerlendiren Di Francesco, genç futbolcunun tercihlerinde hatalar yaptığını söyledi.

Basın toplantısında konuşan tecrübeli çalıştırıcı,” Cengiz Ünder hala doğru tercihleri yapamıyor. Atak geliştirmede yardımcı oluyor ancak final tercihlerinde halen hatalar yapıyor” dedi.

Sezon başında Başakşehir’den Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder için İtalyan ekibi 13 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

20 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 7 maçta 300 dakika forma giyebildi.

Cengiz Ünder ilk 11`de başladı Roma rahat kazandı Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı maçta Roma, İtalya Serie A'nın 15. haftasında konuğu SPAL'i 3-1 mağlup etti. Cengiz, mücadelede 64 dakika sahada kaldı. İlgili Haberi Oku