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Rıdvan Dilmen: Oğuzhan’ın pozisyonu penaltının babası!

Rıdvan Dilmen Beşiktaş Galatasaray maçının ilk yarısında NTVSpor'da değerlendirmelerde bulundu.
20:332 Aralık 2017
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Rıdvan Dilmen: Oğuzhan’ın pozisyonu penaltının babası!

Beşiktaş Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendiren Rıdvan Dilmen, maça damga vuran penaltı  ve Tolgay Arslan’ın çarpışma pozisyonları için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE DİLMEN’İN AÇIKLAMALARI:

İlk yarıda bizde iz bırakan, hakem verdiği ya da vermediği kararlar. 30 saniye içerisinde Beşiktaş lehine iki korner verdi, ikisi de auttu.

Maçta 4 tane tartışmalı penaltı pozisyonu var. Ben bunlar arasında penaltının babası diyeceğimiz pozisyon varsa Oğuzhan’a veririm. Oğuzhan Özyakup’un pozisyonuna ‘penaltının babası’ diyebiliriz.

İlk yarıda ne beklediğim Beşiktaş var, ne de girdiği 2 net pozisyona rağmen Galatasaray var… Tolgay Arslan iki pozisyonda da çok kötü çarpıştı Allah korudu çocuğu. Beşiktaş’ın Talisca ile oynamaması bir handikaptır. İkinci yarıda en geç 10-15 dakika içinde Talisca’yı almalı.

02 Aralık 2017 Derbiye damga vuran penaltı tartışması Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yaşanan penaltı tartışması geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş galatasaray penaltı rıdvan dilmen
Son güncelleme: 20:43 | 02.12.2017
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