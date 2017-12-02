Rıdvan Dilmen: Oğuzhan’ın pozisyonu penaltının babası!

Rıdvan Dilmen Beşiktaş Galatasaray maçının ilk yarısında NTVSpor'da değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendiren Rıdvan Dilmen, maça damga vuran penaltı ve Tolgay Arslan’ın çarpışma pozisyonları için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE DİLMEN’İN AÇIKLAMALARI:

İlk yarıda bizde iz bırakan, hakem verdiği ya da vermediği kararlar. 30 saniye içerisinde Beşiktaş lehine iki korner verdi, ikisi de auttu.

Maçta 4 tane tartışmalı penaltı pozisyonu var. Ben bunlar arasında penaltının babası diyeceğimiz pozisyon varsa Oğuzhan’a veririm. Oğuzhan Özyakup’un pozisyonuna ‘penaltının babası’ diyebiliriz.

İlk yarıda ne beklediğim Beşiktaş var, ne de girdiği 2 net pozisyona rağmen Galatasaray var… Tolgay Arslan iki pozisyonda da çok kötü çarpıştı Allah korudu çocuğu. Beşiktaş’ın Talisca ile oynamaması bir handikaptır. İkinci yarıda en geç 10-15 dakika içinde Talisca’yı almalı.

Derbiye damga vuran penaltı tartışması Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yaşanan penaltı tartışması geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku