Rıdvan Dilmen: Oğuzhan’ın pozisyonu penaltının babası!
Beşiktaş Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendiren Rıdvan Dilmen, maça damga vuran penaltı ve Tolgay Arslan’ın çarpışma pozisyonları için çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İŞTE DİLMEN’İN AÇIKLAMALARI:
İlk yarıda bizde iz bırakan, hakem verdiği ya da vermediği kararlar. 30 saniye içerisinde Beşiktaş lehine iki korner verdi, ikisi de auttu.
Maçta 4 tane tartışmalı penaltı pozisyonu var. Ben bunlar arasında penaltının babası diyeceğimiz pozisyon varsa Oğuzhan’a veririm. Oğuzhan Özyakup’un pozisyonuna ‘penaltının babası’ diyebiliriz.
İlk yarıda ne beklediğim Beşiktaş var, ne de girdiği 2 net pozisyona rağmen Galatasaray var… Tolgay Arslan iki pozisyonda da çok kötü çarpıştı Allah korudu çocuğu. Beşiktaş’ın Talisca ile oynamaması bir handikaptır. İkinci yarıda en geç 10-15 dakika içinde Talisca’yı almalı.