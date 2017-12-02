Pepe’den Şenol Güneş’e değişiklik uyarısı
Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Pepe, oyuncu değişikliği konusunda Teknik Direktör Şenol Güneş’i uyardı ve sakatlığı bulunan Atiba’nın çıkması gerektiğini söyledi.
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, Galatasaray maçının 2. yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında orta sahada aksarken, Portekizli savunmacı Pepe, Teknik Direktör Şenol Güneş'e uyarıda bulunarak Atiba'nın değişmesi gerektiğini söyledi.
Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Talisca'yı oyuna alan Şenol Güneş, Atiba'yı oyundan çıkardı.