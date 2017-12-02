Pascal Nouma’dan derbi mücadelesinde çirkin hareket

Beşiktaş'ın eski futbolcusu taraftarın sevgilisi Pascal Nouma, Beşiktaş-Galatasaray derbi mücadelesi öncesinde BeIN Sports Fransa'nın canlı yayınında çirkin bir hareket yaptı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi, Fransa’da da canlı olarak yayınlandı. Karşılaşmanın maç önünde Pascal Nouma, gazeteci Alexandre Ruiz ve eski futbolcu Eric Abidal’le birlikte yorumculuk yaptı. Beşiktaş’ın eski oyuncusu Nouma’nın canlı yayında yaptığı hareket dikkat çekti.

El hareketi yapan Nouma, Ruiz ve Abidal’e de bu hareketi yaptırmaya çalıştı. İki isim de Nouma’yı taklit etti. Bu hareket sosyal medyada tepki çekti. Nouma canlı yayında bu hareketi defalarca tekrar etti. Üçlü bu sırada kahkahalarla güldü. (Habertürk)

(Görüntüler Fransa BeIN Sports yayınından alınmıştır)

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