Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu için sarsıcı iddia!
İtalya Serie A takımlarından Milan'da Hakan Çalhanoğlu depremi yaşanıyor. Milli futbolcu Benevento maçının kadrosuna alınmadı.
SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A’da Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, ligde oynayacakları Benevento maçının 23 kişilik kadrosuna alınmadı.
İtalya basınında yer alan iddialara göre; teknik direktörlük koltuğuna oturan Gennaro Gattuso, yıldız futbolcuyu kadroda düşünmediğini yönetime bildirdi.
Sezon başında transfer edilen milli futbolcunun satış listesine konabileceği öne sürülürken kadroda olmadığını öğrenen Hakan Çalhanoğlu’nun tesislerden ayrıldığı belirtildi.
Ligde bu sezon 12 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol atıp 2 asist yaparken performansı eleştiri konusu oluyordu.