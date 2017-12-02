Mehmet Demirkol: Allah aşkına siz de bir şey yapın!

Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’de 14.haftada oynanan ve siyah beyazlıların 3-0 kazandığı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından Mehmet Demirkol NTVSpor’da değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş’ın oyununu öven Demirkol, Galatasaraylı futbolcuları eleştirdi. İşte o açıklamalardan satır başları…

‘KADRODA NEYE İTİRAZ EDELİM?’

Bu puanları Igor Tudor’un oyunu topladı. Eleştirebiliriz ben de eleştiriyorum ancak bir taraftan eleştiriken bunu başaranın da Tudor olduğunu söylemek lazım. Igor Tudor ile hislerimiz git-gelli. Bu oyunu büyük maçlarda oynatmadı başka bir şey denedi toplayamadı puanları. Bugün bence bakıyorum kadroya neye itiraz edeyim?Geçen haftadan beri aklımıza geldi konuştuk Denayer olabilir dedik. Bugün öncelikle tartışılması gereken oyunculardır.

‘KEMANCI KEMAN ÇALMAYI UNUTUYORSA…’

60 ile 70 arası 10 dakikada Beşiktaş’a 8 pozisyon veriyorsa… Net ama! Bir zahmet oyuncular siz de Allah aşkına bir şey yapın ya!. Orkestra şefi olmadan kemancı keman çalmayı unutuyorsa onda problem vardır şef tartışılmaz burada.

Bu maçın konsantrasyonu Beşiktaş’a çok geldi. Oyuncular bunun karşılığını verdi. 60-70 arasında not alamadım ya. Yetişemedim maça. Karşı karşıya pozisyonlar o kadar net ki. Normal şartlarda bir büyük takım 46’da geri düşüyorsa sonra topu bir şekilde alır. Topu alırsın yapamazsın falan. Öyle olmadı bu maç.

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‘BEŞİKTAŞ 15 GOL KAÇIRDI’

Beşiktaş golden sonra da oynadı. Ben bu kadar rakibin oyunu domine etmesine izin veren bir 11 kabul etmiyorum. Beşiktaş %70 topla oynamış. Bu olacak iş değil. Beşiktaş, başından sonuna kadar aldı götürdü. 30. saniyeden, son saniyeye kadar. Arada da 15 gol kaçırdı.

‘TARİHİ GALİBİYET OLABİLİRDİ BEŞİKTAŞ’IN ÜZÜLMESİ LAZIM’

Şu anda bütün Türkiye’de Şenol Güneş’in ne kadar korkak olduğu eleştirilebilirdi Talisca’yı dışarırda bıraktığı için.Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki kadro farkı ortaya çıktı. Bugünkü maçtan Beşiktaş’ın daha üzgün ayrılması lazım. Tarihi bir galibiyet olabilirdi.

Beşiktaş 30. saniyede gol pozisyonuna girdi ve son dakikasında da golü kovaladı ve attı da. Beşiktaş, maçı başından sonuna kadar aldı ve götürdü…

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‘HANGİ HOCA OLURSA OLSUN FARK ETMEZDİ’

Bazen sen ne plan yaparsan yap, rakip öyle bir oynar ki sen hiçbir şey yapamazsın. Bu maçta Galatasaray’ın başında hangi hoca olursa olsun fark etmezdi.