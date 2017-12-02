Manisaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’den 9-0 yorumu: Maç 12-0 da bitebilirdi

Beşiktaş'a 9-0 yenilen Grandmedical Manisaspor'da teknik patron Tekke ilginç açıklamalarda bulundu

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) – ZİRAAT Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında Beşiktaş’a deplasmanda 9-0 yenilerek tarihi bir mağlubiyet alan TFF 1’inci Lig ekibi Grandmedical Manisaspor’da Teknik Direktör Fatih Tekke oyuncularını Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçına motive etmeye çalışıyor. Beşiktaş travmasından en kısa sürede çıkmak zorunda olduklarını belirten Tekke, “Unutmamız ve unutturmamız gereken bir maç. Beşiktaş müsabakası sonrası futbolcularımızla 3 gündür konuşuyoruz. Bu kadar olumsuz duruma rağmen duygu anlamında en üst seviyede hareket etmemiz gerektiğini her fırsatta söylüyorum. Gel gitlerin olması doğaldır. Bu mağlubiyet çok anormal bir şeydi. Oyuncularım bunun bilincinde. Biz lige dönmeliyiz” dedi.

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Tüm olumsuzluklara rağmen gerçeklerin üzerine doğru gitmeleri gerektiğini anlatan Tekke, “Futbol bir oyun. 10 da atacaksan atarsın. Atmazsan esas saygısızlık olur. Maç 12-0 da bitebilirdi. Duygu anlamında iyi olmazsınız, sonucu bu olur. Futbolun gerçeğine uygun olarak duyguyla oynamak zorundayız. Mağlubiyetin sorumlusu benim. Bu sonucun sadece kaleci Emrullah’a yazılması mümkün değil. Bu durumu ligde kazanarak unutturacağız” yorumunu yaptı.

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