MAÇ SONUCU: Çaykur Rizespor 3-2 Denizlispor | TFF 1. Lig 14. hafta

TFF 1. Lig 14. hafta mücadelesine Denizlispor'u konuk eden Çaykur Rizespor 3-2 galip geldi.

TFF 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Denizlispor’u ağırlayan Çaykur Rizespor 3-2 kazandı ve zirve takibinde haftayı kayıpsız atlattı.

Maçın 5. dakikasında Leonard Kweuke’nin golüyle 1-0 öne geçen Çaykur Rizespor, Kamerunlu golcünün 44. dakikadaki ikinci golüyle devreyi 2-0 önde tamamladı. İlk yarının son anlarında Burak Altıparmak’ın kırmızı kart görmesiyle Denizlispor maça 10 kişi devam etti.

Mücadelenin 49. dakikasında yine sahneye çıkan 30 yaşındaki golcü Kweuke, hem takımının hem de kendisinin üçüncü golünü atarak hat-trick yaptı ve durumu 3-0’a getirdi.

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Konuk ekip Denizlispor ise 53’te Andre Moritz, 80’de Berkan Afşarlı’nın attığı gollerle farkı 1’e indirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-2 Rizespor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Öte yandan Denizlispor’un yıldızı Andre Moritz 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını son anlarda 9 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 25 puana ulaşırken Denizlispor 11 puanda kaldı. Karadeniz ekibi gelecek hafta Giresunspor deplasmanına konuk olurken Denizlispor sahasında Samsunspor’u ağırlayacak.