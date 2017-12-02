MAÇ SONUCU: Ankaragücü 2-1 Ümraniyespor | TFF 1. Lig 14. hafta

TFF 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor'u konuk eden Ankaragücü, 2-1 galip geldi ve zirveyi ele geçirmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig 14. haftasındaki zirve mücadelesinde Ümraniyespor’u ağırlayan Ankaragücü, geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı ve liderlik koltuğunu rakibinden kaptı.

Mücadelenin 20. dakikasında Jean Armel Drole’un golüyle 1-0 öne geçen Ümraniyespor, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamlamayı başardı. Ancak ikinci yarının başında 48. dakikada Aaron Appindangoye’nin kendi kalesine attığı golle 1-1’lik berabeliği yakalayan Ankaragücü, 58’de Kenan Özer ile 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ankaragücü taraftarı önünde galip gelerek puanını 30 yaptı ve liderlik koltuğunu kaptı. Ümraniyespor ise 28 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı.

Ümraniyespor gelecek hafta sahasında Balıkesir Baltok’u ağırlarken Ankaragücü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile mücadele edecek.