Lionel Messi’ye büyük şok! Ağabeyi Matias bot kazası geçirdi

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, ağabeyi Matias'tan gelen kötü haberle sarsıldı. Matias'ın Arjantin'de bot kazası geçirdiği ve ameliyata alındığı öğrenildi. Matias geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçimişti.

İspanya La Liga takımlarından Barcelona’da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin ağabeyi Matias, bot kazası geçirdi.

Messi’nin ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, içinde Lionel’in ağabeyi Matias’ın yer aldığı botun, Arjantin’in Rosario kentindeki Parana Nehri’nde kum yığınına çarptığı belirtildi.

Açıklamada, kaza sırasında botun ön camına çarparak çenesinde ve ağız kısmında kırıklar oluşan 35 yaşındaki Matias’ın hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alınacağı bildirildi.

Matias’ın, beyninde hasara rastlanmadığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı da ifade edildi. Matias geçtiğimiz aylarda da trafik kazası geçirmiş ancak ciddi bir durum yaşanmamıştı.

Lionel Messi`nin ağabeyi Matias trafik kazası geçirdi! Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kardeşi Matias, geçirdiği trafik kazası sonrasında kafa travması geçirdi. Matias'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlgili Haberi Oku