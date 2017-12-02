Igor Tudor’un kabusu sürüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş’a mağlup olmasıyla Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadıkları 8. maçtan da galibiyet alamadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Igor Tudor açısından da büyük önem taşıyan derbiden alınan mağlubiyetle, Hırvat çalıştırıcının büyük takımlara karşı galip gelememe serisine devam etti. Bu müsabaka öncesinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile ligde toplam 7 kez mücadele eden Tudor, 6 kez mağlup olurken, 1 beraberlik almıştı. Bu yenilgi ile Igor Tudor, bu takımlara karşı 7. mağlubiyetini aldı.

Rıdvan Dilmen: 3-0 bitmesi Tudor`un balıdır Rıdvan Dilmen Beşiktaş Galatasaray maçının ilk yarısında NTVSpor'da değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

Tudor, Galatasaray'ın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşı oynadığı maçların sonuçları şöyle:

2016-2017

Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 1

Trabzonspor: 2 – Galatasaray: 0

Medipol Başakşehir: 4 – Galatasaray: 0

Galatasaray: 0 – Fenerbahçe: 1

2017-2018

Galatasaray: 0 – Fenerbahçe: 0

Trabzonspor: 2 – Galatasaray: 1

Medipol Başakşehir: 5 – Galatasaray: 1